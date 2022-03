La Mesa de Enlace y JxC activan el show parlamentario contra las retenciones

Juntos por el Cambio se reunirá con la mesa de enlace para escuchar reclamos y elaborar un plan de acción. Según su postura, el presidente no tiene facultades para incrementar las retenciones e intentarán rechazar la medida en el Congreso.

"Daremos pelea". Con esa frase, Mario Negri, jefe del bloque oficial de la UCR en Diputados, comunicó que Juntos por el Cambio recibirá este miércoles a la Mesa de Enlace para escuchar sus reclamos y elaborar un plan de acción contra la suba de retenciones a la harina y aceite de soja. La medida fue anunciada por el gobierno el sábado con el objetivo de financiar un fideicomiso que sirva para subsidiar el trigo y garantizar, en contexto de guerra, precios accesibles para alimentos básicos. Pero Cambiemos no será el único espacio que mantendrá una reunión con las entidades agropecuarias ya que habrá una audiencia previa con Avanza Libertad y otra posterior con el interbloque Federal.

La oposición a la suba de retenciones encarnada por los sectores concentrados del agro no es nueva. En la última semana, ya se organizaron distintos reclamos contra el incremento del 2% a dos productos derivados de la soja en medio de un contexto de crisis mundial y de crisis social local. En ese marco, las reuniones de este miércoles anticiparán un acalorado debate en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, más comúnmente conocida como "la bicameral de DNUs", que analizará la medida del Ejecutivo. Hasta el momento, nunca se anuló un DNU en ese órgano, según explicó el portal especializado El Parlamentario, y esta podría ser la primera vez. De hecho, un diputado sostuvo que podrían tener los votos para frenar la iniciativa oficial. Así como también el año pasado se debutó con el rechazo de un Presupuesto en el recinto. Toda una novedad.

Por el lado de Juntos por el Cambio, las autoridades y referentes de la Comisión de Agricultura del interbloque recibirán a las entidades agropecuarias en la Sala 1 del Anexo A de Diputados a las 12 del mediodía. "Vamos a escuchar los legítimos reclamos del campo y elaborar un plan de acción. Los decretos del Ejecutivo son ilegales. Daremos pelea", sostuvo Negri en su Twitter. La nota oficial llevó su firma, la de Cristian Ritondo por el PRO, la de Rodrigo De Loredo por Evolución, Juan Manuel López por la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer por Encuentro Federal, Ricardo López Murphy por Republicanos Unidos - que ya denunció al presidente por este mismo motivo -, Paula Omoedo por CREO y Carlos Zapata por Ahora Patria.

Cada tanto, Juntos por el Cambio logra encontrar temas que unan filas, pese a las internas, para enfrentarse al gobierno. Las retenciones y el freno a cualquier reforma judicial son algunas de esas coincidencias. De hecho, en paralelo en el Senado comenzó el debate por el Consejo de la Magistratura donde la oposición logró unificar casi una decena de textos propios para presentar una sola iniciativa que aglutine todos los esfuerzos.

En una jornada super activa, los representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales también se encontrarán, a las 10 con el bloque Avanza Libertad, de José Luis Espert y Carolina Píparo. Las similitudes entre Cambiemos y los liberales no son casuales ni circunstanciales aunque todavía no hubo un intento de integración mutua aunque no faltaron ideas. Finalmente, la jornada terminará a las 15 con un nuevo encuentro del agro concentrado y el interbloque Federal que conduce el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez.

Según explicó un diputado opositor a El Destape, Juntos por el Cambio planteará que "las retenciones se debatan en el Congreso, no se fijen por decreto. Igualmente escucharemos qué plantean estas entidades, que son las que han pedido la reunión". Ya hay alguna iniciativa presentada en ese sentido y, probablemente, alguno intente reflotarla.

Conocida la medida del gobierno, algunos diputados Juntos por el Cambio, como Martín Tetaz, María Eugenia Vidal, Maximiliano Ferraro, Alejandro Cacace y Graciela Ocaña, presentaron un proyecto "para que el Congreso rechace el decreto" publicado el sábado en el Boletín Oficial. Según la explicación repetida en la última semana, el presidente no tiene facultades para incrementar las retenciones. "El Congreso no puede avalar que el Poder Ejecutivo aumente impuestos amparados en viejas normas que ya han sido declaradas inconstitucionales. Es necesaria la intervención del Congreso y en este caso, corresponde rechazar el decreto 131/22", sostuvo el legislador de Evolución en sus redes sociales.

Otro de los puntos que se consideró en estos días desde los sectores críticos fue lo "errado" de la política oficial porque, en este tema puntual, la medida reprimariza la actividad agropecuaria al quitarle incentivos al valor agregado al poroto de soja. Una concepción que seguiría la línea marcada por la ley de biocomustibles que redujo el corte en nafta y gasoil. Con esta nueva iniciativa, se analizó, tampoco se va a poder contener el precio del pan porque la incidencia del trigo es minoritaria en su valor final.

En paralelo, Negri, Ritondo, Alfredo Cornejo, Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff, presidentes de los bloques e interbloque en Diputados y el Senado, elevaron una nota a Sergio Massa y Cristina Kirchner para que se "proceda a la urgente integración y constitución" de la bicameral que analiza los decretos de necesidad y urgencia. El carácter permanente de ese órgano parlamentario "hace que la demora de más de 100 días" para cumplir con los trámites de conformación "sea absolutamente injustificada y atente contra lo previsto en la propia manda constitucional; más aún teniendo al día de hoy" en el Congreso "8 DNU y 9 decretos de facultades delegadas" publicados después del 10 de diciembre, fecha del recambio de legisladores.

De este modo, después de la tregua para garantizar la aprobación del pacto con el Fondo Monetario Internacional, la paz circunstancial llegó a su fin. Juntos por el Cambio fue clave para el quórum, la habilitación del debate en la Cámara Alta y aportó más votos que el oficialismo para lograr que el Gobierno pudiera llegar a un acuerdo con el organismo de crédito. Ahora, con las retenciones como caballo de batalla, se desató una nueva guerra.