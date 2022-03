La chicana de Pichetto al Gobierno: "El Lollapalooza tuvo más gente que la marcha de ayer"

El último compañero de fórmula presidencial del derrotado Mauricio Macri salió a atacar a la movilización multitudinaria por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.

Miguel Ángel Pichetto, último compañero de fórmula presidencial del derrotado Mauricio Macri, salió a atacar a la movilización multitudinaria por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. "El Lollapalooza tuvo más gente que la marcha de ayer", dijo.

Lo aseveró así el exsenador peronista pese a las estimaciones que rondan las 100 mil personas que estuvieron presentes desde el mediodía hasta el fin de la tarde para un 24 de marzo que fue el regreso a las calles de la militancia desde el comienzo de la pandemia para esta jornada.

Además, el dirigente dejó además otras definiciones. "Creo que la representación política en el Congreso ha dado una respuesta racional, tratando de evitar un mal mayor que ha sido el default", dijo sobre la aprobación del acuerdo con el FMI.

Luego, Pichetto se metió en la interna del oficialismo: "Indudablemente, el diseño del Frente de Todos tuvo su origen en una decisión que fue de la vicepresidenta. Creo que el kirchnerismo más duro, de una visión de centro-izquierda, tiende a proyectarse con mucha claridad de cara al 2023".

Sobre Máximo Kirchner fue tajante: "Sostengo que la renuncia de Máximo es un hecho analizado políticamente. No es un hecho en el vacío y que tiene un liderazgo y conducción que es de la vicepresidenta". Y, según su visión, no habrá ruptura: "Yo creo que van a mantener la cohesión del Gobierno pero van a marcar diferencias en términos económicos, van a sostener su discurso".

Asimismo, se dedicó a hablar de Juntos por el Cambio: "Macri no ha definido qué va a hacer, creo que es una decisión que tiene que tomar él y que yo no lo impugnaría a priori. Hay otras aspiraciones. Está la candidatura de Larreta que es un emergente muy potente, y también Bullrich".

Así se metió con la interna en JxC y los presidenciables. "Yo siempre me sentí peronista. Cumplía un rol y una función que acompañé hasta el último minuto". Opinó sobre la posibilidad de girar a la derecha más aun y le respondió a Macri, que salió a reivindicar a Carlos Menem, y a la postura de Javier Milei: "Yo no coincido con el tema de la dolarización. No coincidí en 2001 y no es una salida que le permita al país recuperarse. Nunca estuve a favor porque el país perdería soberanía monetaria". Y fue contundente: "Estoy trabajando para armar el centro derecha nacional. Que es un espacio que está vacante, que no es libertario. Yo creo en la política".