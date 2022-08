Halcones revolotean cerca de Larreta

Dos figuras del bando combativo PRO se sumaron a las filas próximas al jefe de Gobierno. Waldo Wolff y Fernando de Andreis están en el equipo de Jorge Macri, no en el de Larreta pero en el mismo edificio que él.

Como si se tratara de un Tetris, el PRO acomoda una ficha tras otra para lograr el encastre ideal que deje la menor cantidad de fichas mal ubicadas. Jorge Macri se transformó en uno de los protagonistas de esos movimientos. Apoyado por su primo Mauricio para lanzarse en la Ciudad, el ministro de Horacio Rodríguez Larreta empezó a sumar nombres halcones. La pregunta es si esos apoyos se transformarán en un acompañamiento a la candidatura presidencial del jefe de Gobierno o si sólo se limitarán a la contienda porteña.

El diputado Waldo Wolff, que supo mostrarse en reiteradas ocasiones junto a Patricia Bullrich, se sumó al equipo de Jorge. Hace dos meses, hizo lo propio el ex secretario general de la presidencia de Cambiemos, Fernando de Andreis. Este último, mano derecha de Mauricio. El legislador, en tanto, no es de nadie. Es él mismo, según dijo una fuente con conocimiento de las negociaciones. Pero para el macrismo de Macri, tomó una buena decisión. No porque Larreta vaya a ser el candidato del PRO - algo que aún no se definió y que, hoy por hoy, plantea un escenario de interna amarilla -, sino porque el intendente de Vicente López bajo licencia es el nombre que impulsa el líder PRO para la Ciudad.

Jorge Macri es dirigente amarillo desde hace muchos años y actualmente, de forma circunstancial, trabaja en el Gobierno porteño. Un lugar al que llegó producto de una negociación encarada el año pasado, cuando el alcalde rechazó el desembarco de Diego Santilli en la provincia. Finalmente, aceptó y su llegada a la Ciudad fue parte de ese acuerdo. Luego, se movió lo suficiente para convertirse en el candidato casi puesto. Algo que impulsó la banca de Mauricio. Por eso, no sería un "hombre DE Horacio", sino un histórico del partido.

La llegada de Wolff a su equipo se explicaría, entonces, no como un acercamiento de los halcones a Larreta sino como un apoyo a Jorge Macri, padre político del diputado. El legislador estaría ahí para colaborar en su proyecto 2023 y, eventualmente, para la boleta nacional, podría acompañar a quien acompañe el actual Ministro. Macri está dentro del equipo de Larreta, en un círculo chico, cercano. También apoya a Santilli en la provincia. Pero una fuente halcona deslizó que su opción presidencial seguiría siendo Patricia Bullrich. De hecho, la presidenta del PRO le ofreció ser su candidato en la CABA y el declinó la propuesta. Sin embargo, Waldo tiene buena relación con todos los bandos, pragmatismo al 100%.

Bajo esa premisa, la incorporación de De Andreis como colaborador comunicacional también podría ubicarse en ese universo de apoyo a Jorge. Básicamente porque Mauricio es el interesado en consolidar la candidatura. La gran incógnita es a quién terminarán acompañando en la boleta nacional. Por eso, por lo pronto, no se interpretó, desde el bando halcón, que haya habido una migración de los duros hacia el equipo de los menos duros.

Aunque también podría hacerse otra interpretación: una jugada encubierta para ocultar movimientos de apoyo. Sin sumar dirigentes al equipo de Larreta, el ala dura sumó dirigentes a un área de Larreta. Una tercerización del apoyo. Un escenario posible que los halcones rechazaron bajo la premisa "no es el equipo de Horacio".

Macri, por lo pronto, se mostró ausente en medio de los movimientos. No participó del evento opositor por excelencia desarrollado el miércoles, la mesa nacional. Pactada para las 10 de la mañana, el ex presidente pegó el faltazo por, según se explicó, compromisos previos que no podía modificar. Elisa Carrió tampoco estuvo en la reunión. Ella, por no ocupar ningún cargo. Ambos fueron los protagonistas de la última gran interna de la alianza. La dirigente de la Coalición Cívica ventiló supuestos vínculos de dirigentes propios con Sergio Massa y pidió tomar el camino del panrepublicanismo, lejos del panperonismo. Esto fue refrendado por Mauricio, que un día antes del huracán charló con Carrió sobre el tema.

Con sus ausencias, el paso del tiempo, el enfriamiento de la discusión y el pedido de condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, la interna quedó de lado en la mesa nacional. La reunión fue aburrida, según se detalló, y no se charló nada que no haya sido volcado en el comunicado oficial vinculado a la situación judicial de la vicepresidenta, el rechazo a las movilizaciones en su apoyo, y el retorno del debate por la boleta única en papel. La previa pareció más emocionante, casi como la preparación de una celebración que quedó en lo formal.

Algo destacado del evento fue la foto de unidad pese a los temblores. Ahora, cada uno seguirá con su agenda de campaña. El fin de semana, la Coalición Cívica hará su segunda Caravana Cívica, en Córdoba, sin Carrió. Una estrategia para abandonar un poco las redes sociales y medios de comunicación para recuperar la presencia territorial y el vínculo directo con la ciudadanía. Los ejes girarán en torno a la corrupción, el control parlamentario, la reforma judicial, la calidad democrática, los derechos humanos y la transparencia.

El territorio se transformó en un valor fundamental para la oposición. Algo que probaron con las marchas del "sí, se puede" en 2019 (que conmemoraron este miércoles en redes sociales, como una victoria en medio de dos derrotas electorales) y reforzaron con las movilizaciones anticuarentena y con el trabajo en 2021. Tal vez, Bullrich fue la persona que hizo más visible su participación en las calles. Una estrategia destacada por todos los sectores y que le devolvió buenos números en las encuestas. Macri también se sumó a esa jugada con incursiones en el conurbano o el interior, algo que le sirvió para medir su aceptación y rechazo.

Larreta fue el más resguardado en la materia. Pero también hizo campo. Todos los jueves camina por el conurbano bonaerense, los viernes y sábados viaja a alguna provincia o hacia el interior de Buenos Aires y los domingos a la noche recorre una villa del conurbano. Siempre en los puntos más transitados y con reuniones junto a vecinos. La persona elegida será, entonces, la que mejor llegue.