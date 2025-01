Los jubilados volvieron a marchar contra el ajuste.

Como todos los miércoles, organizaciones de jubilados volvieron a marchar frente al anexo del Congreso de la Nación en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei al sector. Fue desde las 15, en medio de un calor agobiante en la Ciudad de Buenos Aires.

Fernando, integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados, explicó que estuvieron en la calle "a pesar de este calor" porque los jubilados tienen "todavía mucho por luchar". "Hoy nos vienen a quitar todavía más de lo que nos quitaron en 2024", advirtió en diálogo con Prensa Obrera.

"Vienen por el derecho a jubilarse de las mujeres, de todos aquellos que no han completado los aportes jubilatorios por culpa de sus patrones que no hicieron los aportes. Son los trabajadores los que estaban dispuestos a pagar la moratoria que les correspondería pagar a los patrones pero, sin embargo, ahora el Gobierno ni siquiera les quiere permitir jubilarse pagando una deuda que no es de ellos", siguió el jubilado.

Por último, Fernando señaló: "Es una vergüenza, como habernos quitado los medicamentos al 100%. Así que hoy estamos acá en una nueva jornada de lucha y no nos importa la policía que está acá. Los jubilados no vamos a dejar la calle porque tenemos dignidad. ¡Adelante, jubilados!".

Hace unos meses, el Congreso avaló el veto presidencial a la reforma de la fórmula jubilatoria.

PAMI: la lista oficial de medicamentos que dejaron de ser gratis en 2025

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) compartió la lista oficial de aquellos medicamentos que van a dejar de tener una cobertura gratuita este 2025. Además, estableció condiciones específicas para que los afiliados puedan seguir accediendo a este beneficio.

A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los cambios y cómo acceder a los medicamentos gratuitos.

¿Qué medicamentos dejarán de ser gratuitos en 2025?

Una de las principales modificaciones de PAMI será la exclusión de ciertos medicamentos de la cobertura total. La lista oficial de fármacos que ya no tendrán cobertura al 100% incluye:

Antibióticos y antivirales : Ácido Acetilsalicílico, Aciclovir, Ciprofloxacina, Claritromicina, Metronidazol.

: Ácido Acetilsalicílico, Aciclovir, Ciprofloxacina, Claritromicina, Metronidazol. Analgésicos y antiinflamatorios : Betametasona, Dexametasona, Meprednisona.

: Betametasona, Dexametasona, Meprednisona. Otros medicamentos: Benznidazol, Ivermectina, Tramadol, Metotrexato.

Estos medicamentos serán excluidos porque no se consideran esenciales para tratar enfermedades graves o crónicas.

¿Quiénes van a poder seguir accediendo a medicamentos gratuitos al 100%?

A pesar de los cambios, hay excepciones importantes. Los afiliados que cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) van a poder continuar recibiendo medicamentos gratuitos sin necesidad de cumplir con los nuevos requisitos económicos.

Además, aquellos que vivan con una persona titular del CUD también podrán acceder a la cobertura total, siempre que no superen los 3 haberes previsionales mínimos en ingresos mensuales.