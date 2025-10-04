Fred Machado reconoció su amistad con Espert: "Nos hicimos amigos"

El empresario argentino Fred Machado, detenido desde 2021 por una causa de narcotráfico en Estados Unidos y apuntado de ser el financista de una campaña del candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, dio detalles de su vínculo con el libertario. "Nos hicimos medio amigos", reveló. También se defendió de las acusaciones en su contra y aseguró que "lo de los vuelos narcos es un mito".

"En Argentina conocí a un asesor de quien es hoy presidente. A este señor, en ese tiempo, al igual que el señor Milei, solo lo conocía la familia. No sacó ni uno por ciento de los votos. Lo llevé en un avión a mi pueblo a dar una charla y nos hicimos medios amigos, en el 2021", dijo Machado al hacer alusión a su vínculo con Espert.

Estas declaraciones pertenecen a un diálogo que el empresario tuvo en marzo de 2025 con una periodista de Guatemala, Jessica Machado. En este país, Machado es propietario de Minas del Pueblo S.A, una empresa que según la Justicia de Texas formó parte de una estructura de lavado de activos y es la misma que contrató a Espert por US$ 200.000 para un supuesto asesoramiento, según el propio libertario. También se conoció que en 2019, Machado le prestó 36 veces uno de sus aviones a Espert para recorrer el país.

"De la noche a la mañana, este hombre, igual que Milei, explota en popularidad, y la política sucia le saca la relación conmigo", deslizó Machado en la conversación. En este caso, el empresario, que está detenido en una mansión en Viedma desde 2021, se refería a la advertencia que hizo en febrero pasado en el Congreso el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade.

Esta entrevista inédita, que publicó recientemente el medio Perycias, se conoce horas después de que Milei lo ratifique a Espert como su cabeza de lista de diputados de LLA en Buenos Aires., pese a la acumulación de denuncias y pedidos de renuncia por parte de la oposición.

El empresario también se refirió a las acusaciones en su contra y aseguró que "todo lo que se dice son fantasías" y que "lo de los vuelos narcos es un mito que se creó sin nada que lo fundamente". "Esa es mi verdad. El que la crea bien y el que no, yo estoy en paz. Después, lamentablemente en Estados Unidos es la palabra de uno contra el sistema, y estos gringos son cavernícolas. Ven muchas películas", señaló.

La defensa del empresario

La causa contra Machado, que se centra en delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y estafa, derivó en que el 16 de abril de 2021 fuera arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén, por una alerta roja que emitió Interpol a pedido de Estados Unidos. "Los americanos acusan a diestra y siniestra y luego te retiran cargos si cooperas. A mi me daba miedo la acusación que hablaba de una ‘organización trasnacional bla bla’, pero no tiene una prueba contra mí. ¿Con qué excusa piden mi extradición? Porque piensan, según su experiencia, que yo estaba en el comercio de drogas. La ironía es que en 57 años no fumé, ni tomé, ni me drogué, y los tipos tienen poder y la gente se asusta.

Ahora, es la Corte Suprema de la Nación la que debe decidir si confirma su extradición o no a ese país, donde ya cumple una condena de 16 años su socia Debra Mercer-Erwin. "La palabra final la tiene la Corte Suprema. Aquí no hay un requerimiento de Dios el Todopoderoso, acá hay un requerimiento de una fiscalía americana y yo me encuentro a derecho en mi país. Le aclaro: soy inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio", lanzó el empresario.