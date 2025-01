Jorge Macri se sumó al operativo clamor para la candidatura de su primo en la Ciudad

Jorge Macri respaldó la posible candidatura de Mauricio y crítico el discurso de Milei en Davos.

En medio de posible alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para las próximas elecciones legislativas, Jorge Macri criticó el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos. Además, el jefe de Gobierno porteño arengó la candidatura de Mauricio Macri y analizó la “agresividad” del mandatario.

“Mauricio ha tenido mucha generosidad desde las elecciones generales pasadas. Hubo un minuto de decir: ‘Vamos a apoyarlo a Milei para que sea presidente’. Tal vez podría haber sido presidente igual sin nuestro apoyo, tal vez no, es contrafáctico”, indicó Macri este domingo en una entrevista radial. "Pero lo hicimos y lo hicimos sin ninguna especulación. Acompañamos, asumiendo costos complejos a lo largo de este año, en el Congreso Nacional”, continuó.

Luego, consultado sobre la posible candidatura del expresidente en la Ciudad, subrayó: “Esa es una decisión que tiene que tomar él, yo creo que sería muy bueno que él sea candidato, sí, creo que tiene las condiciones, creo que es un gesto”.

En cuanto a la posible alianza con La Libertad Avanza, adelantó que esta semana habrá una nueva reunión con referentes de ambos partidos. "Probablemente volvamos a plantearle al Gobierno la necesidad de una mesa de diálogo, una reunión federal que la va a conducir Mauricio. Me parece que eso es parte del debate que hay”, anticipó el jefe de Gobierno.

Además, coincidió con el objetivo de la administración libertaria de eliminar las PASO. “A mí me parece que una elección, el gasto de las PASO hoy en la Argentina, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, no tiene sentido. A nivel nacional son más de 200 mil millones de pesos que hay que gastar para unas PASO”, indicó Macri y añadió: “No tiene sentido sostenerla y quedar atrapados en la discusión de la eliminamos o la suspendemos. Me suena más a que te aferrás a eliminarla para no sacarla, es una linda excusa, o elimino o nada, las cosas son como a mí me gustan o nada”, continuó.

Jorge Macri afirmó que sería bueno que Mauricio sea candidato en la Ciudad.

Jorge Macri apuntó contra Milei por su discurso en Davos

Tras los rechazos y denuncias que generó el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos, Jorge Macri se mostró muy crítico con el presidente. “La ley de Matrimonio igualitario, la ley de Femicidio, la ley de Trata de personas salieron gracias, entre otros, al PRO. Son un patrimonio de la Ciudad que nadie nos lo va a arrebatar", remarcó, en diálogo con Radio Mitre.

“Yo voy a estar defendiendo esa postura y esa mirada y visión. Amo la diversidad que representa la Ciudad y amo todas las diversidades, amo las más tradicionales, las conquistas más recientes”, continuó el jefe de Gobierno y agregó: “Es una Ciudad en la que conviven la Marcha del orgullo con la del Niño por nacer. Eso es patrimonio nuestro y no lo van a romper, yo voy a estar defendiéndolo”.

Sobre la polémica frase de Milei que relacionó a la homosexualidad con la pedofilia, Macri fue tajante: “Hay que proteger a los niños, de eso no tengo ninguna duda. Y hay casos de abusos de personas que son de distinto origen, creencias, edades. Entonces, ahora agarrar un caso y transformarlo en el todo me parece tremendamente injusto”.

Luego, se mostró en contra de eliminar la carátula de ‘femicidio’, dijo: “La realidad de los femicidios y de la violencia intrafamiliar, particularmente ejercida sobre mujeres, es una realidad con la que venimos peleando y estableciendo políticas y lo vamos a seguir haciendo siempre”.