En un panorama fraccionado, CABA irá a las urnas con resultado incierto

Algunos analistas hablan de una elección en tercios o, incluso, en cuartos, con lo que la fuerza que supere los 30 puntos tiene buenas chances de quedarse con las elecciones porteñas convocadas para el 6 de julio, pero que se adelantarían para mayo. Por lo general, una competencia de candidatos a legisladores locales no movería el amperímetro de la política. En una elección desdoblada, una de las primeras del año electoral, toma otra relevancia y atractivo para potenciales postulantes. Parte del atractivo es que el comicio puede funcionar como plataforma para la pelea para la jefatura de gobierno en 2027.

El jefe de gobierno Jorge Macri se la jugó con el desdoblamiento, convencido de la necesidad de fortalecer un bloque de legisladores propios y un triunfo que revitalice al PRO en su distrito de origen de cara al comicio nacional de octubre. La dinámica de los últimos tiempos indicarían que un acuerdo con La Libertad Avanza es muy difícil y los votos de la derecha quedarían dividos. Para más, hay una coincidencia general acerca de que la actual gestión es la más deslucida de los 18 años de macrismo en la Ciudad y se percibe el ocaso de un largo ciclo. Macri se trajo varios funcionarios de Vicente López a los que les costó meses familiarizarse con la administración porteña y recién en los últimos días aparecieron con algunos anuncios en materia de transporte mezclados con medidas de ultraderecha -supuesta marca de época- como la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI) en los establecimientos porteños. Casi el único nombre echado a rodar para la defensa de la gestión capitalina es el del ministro de Salud, Fernán Quirós.

Las últimas encuestas conocidas son de diciembre -las nuevas estarán listas recién en los próximos días- y ubicaban a Quirós en primer lugar de la compulsa a legislador con el 31,5%, de acuerdo al sondeo de CB Consultora. El problema de ese trabajo es que lo midieron contra candidatos como Ramiro Marra (La Libertad Avanza) y Ofelia Fernández (Unión por la Patria) que casi seguro no serán quienes encabecen las listas opositoras ahora que las elecciones serán desdobladas. Con todo, Quirós mostraba también un buen diferencial en la medición de piso y techo electoral porque presentaba apenas un 30,3% de imagen negativa, la más baja entre los posibles postulantes. ¿Desde La Libertad Avanza criticarán su rol en la pandemia, como lo hacen con todos los que tuvieron responsabilidades en aquella época?

Si algo decidió a Jorge Macri a desdoblar -en sintonía con el pensamiento de su primo Mauricio- fue la actitud del bloque legislativo de LLA que preside Pilar Ramírez, íntima de Karina Milei. Los libertarios no sólo no le votaron el proyecto de presupuesto sino que, cada día, se dedica a criticar la gestión municipal desde las redes sociales. A diferencia del apoyo del PRO a la gestión de Javier Milei en el Congreso, en CABA el mileismo no encuentra nada positivo en la administración macrista. Los sondeos le adjudican una interesante intención de voto de entre el 20 y el 25% de acuerdo a quien sera el candidato libertario, que no está definido. El vocero Manuel Adorni, que sonaba como número puesto para senador, podría "bajar" a una postulación local para garantizar un buen desempeño en una de las elecciones que marcarán el clima electoral de 2025.

Los referentes libertarios -otro ejemplo, Karina Milei- muestran una alta imagen negativa. Los analistas consultados imaginaron que la andanada de insultos y ataques a las minorías de Milei de esta semana podrían tener consecuencias en un electorado como el porteño, sensible a esas cuestiones. Una intriga era dónde podrían recalar las simpatías de quienes se sintieran rechazados por esos ataques al feminismo, las políticas de género, la inmigración o el cambio climático. "Por lo general, a nosotros no van", se lamentaba por anticipado un dirigente peronista porteño con varias elecciones encima. Lo que es seguro es que, con listas separadas, el PRO y LLA dividirán los votos del tradicional antiperonismo capitalino, con el macrismo aún un poco por encima de la tropa libertaria.

Desde hace tiempo, Leandro Santoro tiene su mira puesta en la ciudad. Su nombre se barajaba como la opción principal de Unión por la Patria para encabezar la oferta para el Senado. Sin embargo, el desdoblamiento lo posicionó como un muy buen primer candidato a legislador local. A diario, Santoro muestra en las redes sus críticas a la gestión municipal y el acompañamiento a distintos sectores que se ven afectados por las políticas oficiales. Gracias a su predisposición a recorrer los medios, Santoro es de los dirigentes de UP con buena imagen a nivel nacional y de mejor conocimiento en CABA. De origen radical, podría estirar un poco el techo del peronismo en la Ciudad. "Estamos entre el 22 y el 27% de intención de voto", señalaba un dirigente que había revisado varias encuestas en los últimos días.

El titular de la AGN y referente del peronismo porteño, Juan Manuel Olmos, habría consensuado con la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, avalar en la Legislatura la suspensión de las PASO que reclama Jorge Macri. A Unión por la Patria el desdoblamiento le resuelve la proliferación de candidatos para la senaduría. Si Santoro va para la ciudad, entonces a CFK le queda despejado el camino para resolver quién encabezará la lista a senador. Un candidato puesto es Mariano Recalde, quien termina su mandato. Pero en los últimos días hubo quien echó a rodar la posibilidad de que la propia Cristina, que desde hace muchos años tiene un departamento en Barrio Norte, se presente. "No lo creo porque esta elección será muy complicada en la Capital, además de que ella cobra su jubilación con un plus por desarraigo porque mantiene su domicilio en Santa Cruz", descartaba un referente porteño.