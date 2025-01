Jorge Macri convocó para suspender las PASO y Unión por la Patria lo acompañaría

Luego de unos días de suspenso, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, convocó a sesiones extraordinarias a partir del 28 de enero con un temario de seis puntos que tiene como gran item político la suspensión de las elecciones PASO para cargos legislativos locales en 2025. Para aprobarlo se requiere una mayoría especial de 40 votos, por lo que necesitará del acompañamiento de más de un bloque opositor. De acuerdo a lo que estuvieron conversando días pasados la presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner, con el referente local y titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, Unión por la Patria apoyaría la propuesta. El diputado Leandro Santoro corre con ventaja para encabezar la lista de legisladores y posicionarse en la carrera para la jefatura de gobierno en 2027.

Luego de la traumática aprobación del Presupuesto -lo consiguió con los votos justos y cediendo en varios puntos-, Macri se convenció de que debía desdoblar la elección y jugarse a obtener una bancada de legisladores propios. Para eso, anunció que desdoblaba las elecciones en CABA para el 6 de julio y que, en paralelo, enviaría un proyecto a la Legislatura para suspender las primarias y no obligar a los porteños a votar cuatro veces en el año. En el proyecto, que establece la suspensión y no la eliminación, argumenta que la principal incidencia de las primarias se dio en las elecciones para cargos ejecutivos y no legislativos, como en este caso.