El Gobierno avanza casilleros en la suspensión de las PASO y cambia el escenario electoral

La decisión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, de enviar un proyecto para suspender las PASO en la Ciudad sirvió para dar un renovado impulso a la idea del gobierno de Javier Milei de eliminarlas o, al menos, suspenderlas por 2025. El PRO, habitual aliado del oficialismo en el Congreso, se mostraba en contra de eliminar las primarias nacionales. La movida del primo Jorge dejó al macrismo obligado a ser coherente. En tanto, en los otros bloques no hay posturas definidas, tampoco en Unión por la Patria. "No lo volvimos a discutir", respondían en la bancada que encabeza Germán Martínez. Si se suspenden a nivel nacional, el gobernador bonaerense Axel Kicillof buscará replicar la decisión en la Provincia y, muy probablemente, también desdoblar. Todo esas modificaciones pueden cambiar bastante el panorama electoral del año que comienza.

Sin sesiones extraordinarias en diciembre, el debate por la eliminación de las PASO parecía que había pasado a mejor vida. Sin embargo, de repente revivió. Primero, con un tuit del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que echó mano al argumento económico para quitarlas, el más taquillero ante la opinión pública. A ojo, calculó en 150 millones de dólares el costo de las primarias, como para levantar declaraciones de indignación en los canales de televisión amigos. El problema para el Gobierno era que no se veía de dónde podían sacar los votos en el Congreso porque sus habituales aliados legislativos -el PRO y la UCR- se habían manifestado en contra de eliminar las PASO. Sin ese respaldo parecía imposible.

Eso cambió la semana que pasó. Para empezar, Milei recibió el jueves en la Casa Rosada a una delegación de diputados radicales, que luego del encuentro se mostraron encantados con el diálogo de más de dos horas que habían mantenido con la cúpula de un Gobierno que los maltrató bastante. El jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, dijo que no se había conversado de lo electoral, pero consultado sobre las PASO deslizó que era "muy onerosas" y que su mantenimiento era algo que el radicalismo debía discutir. Es decir, del "no" pasó al "hay que analizarlo" y "son muy caras". Al otro día, Jorge Macri anunció el desdoblamiento de las elecciones locales y, conjuntamente, el envío de un proyecto a la Legislatura para se suspendan las primarias y los porteños no tengan que ir a votar tantas veces en el año. Además, dijo que le había expresado a Francos su opinión a favor de que también se suspendieran en el país.

Para no caer en una gran contradicción, el PRO nacional se acopló a la idea en CABA. "Con respecto a eliminar las PASO a nivel nacional, vamos a debatir el tema al interior del bloque para tener una posición unificada, que puede ser similar a la adoptada por la Ciudad y que propone el Gobierno nacional", adelantó el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, a Clarín. En resumen, los dos principales aliados legislativos del oficialismo, que hasta hace unos pocos días rechazaban la eliminación o suspensión de las primarias, pasaron a una postura proclive a avalar el proyecto que la Casa Rosada planea enviar al Congreso en febrero para que se lo discuta en sesiones extraordinarias.

En general, los oficialismos de turno -sean nacionales, provinciales o municipales- se muestran a favor de eliminar las PASO, porque son quienes manejan las estructuras partidarias y la lapicera con la que se confeccionan las listas de candidatos. Es una lógica transversal a los partidos políticos, por lo que en todos los bloques parlamentarios habrá legisladores a favor de derogarlas. Si obtiene el favor de sus aliados, al Gobierno le quedará conseguir al menos el respaldo de un sector de Unión por la Patria, algo que no parece imposible. Las PASO fueron una iniciativa ideada por Néstor Kirchner y varios dirigentes que la apoyaron en aquel momento lo siguen haciendo porque les parece una innovación que ayudó a ordenar el mapa político. Pero otros están dispuestos a discutirlo.

En la conducción del bloque sostenían que era un tema que hace tiempo que no debaten, por lo que no hay una posición tomada. En el Frente Renovador de Sergio Massa recordaban que siempre mantuvieron una postura contraria a las primarias obligatorias y planteaban la posibilidad de suspenderlas para 2025, como para no meterse en la discusión de fondo respecto a su eliminación definitiva. Cerca de la hoy presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner, sostenían que no tenían todavía una postura clara al respecto, que no lo habían estudiado con detenimiento. Las agrupaciones más chicas dentro de Unión por la Patria, como el Movimiento Evita o Patria Grande, quieren que se mantenga para tener alguna herramienta de presión en caso de no conseguir lugares expectantes en las listas.