Jorge Macri pidió "generar trabajo y bienestar para la gente"

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, abrió el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes y pidió “generar trabajo” y “bienestar” para la gente. El mensaje fue pronunciado durante puesta en marcha de la primera edición de Urban Cities, un evento que reunió a representantes de más de 300 ciudades, medio centenar de intendentes y referentes del sector tecnológico para debatir sobre la transformación digital y el futuro de la gestión pública.

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El encuentro convocó a delegaciones de las 24 jurisdicciones del país y a más de 50 jefes comunales para debatir el impacto de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la sostenibilidad en el ámbito local. En ese marco, al reflexionar sobre el rol de la innovación en los distintos puntos del país, el alcalde porteño remarcó la necesidad de “entender qué oportunidades tenemos en cada uno de los rincones de nuestra Argentina para generar trabajo y bienestar para la gente”.

Durante su discurso, Macri instó a trabajar en un modelo de desarrollo sustentado en la innovación que posicione al capital humano y al ecosistema tecnológico en el centro de las políticas públicas. “La gente decide reunirse y juntarse en torno a las ciudades, y nuestro desafío es transformarlas en lugares cada vez más vivibles y más amigables”, señaló ante el auditorio.

“Estamos frente a una revolución tecnológica y nuestro desafío es tratar de que la mayoría de nuestra sociedad esté del lado de los ganadores”, advirtió, en otro pasaje donde marcó un contraste con la narrativa del Gobierno nacional, que tiene como bandera la libertad económica y eliminación de obstáculos para que la innovación avance.

Además, el jefe de Gobierno hizo hincapié en las soluciones concretas que la innovación puede aportar al día a día de los ciudadanos. En ese sentido, ponderó la implementación de BAX, la plataforma con inteligencia artificial desarrollada por el Gobierno de la Ciudad que integra servicios públicos, permite la gestión de trámites y solicitudes de turnos, y facilita el acceso a documentos digitales mediante interacción por texto, voz e imágenes.

La cumbre fue organizada por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional de la Ciudad, encabezada por César Torres y funcionó como un espacio de articulación entre gobiernos locales, el sector privado, universidades y startups. Además de la jornada central, las actividades habían comenzado el día previo con talleres y mesas de trabajo orientadas a equipos técnicos municipales en áreas de salud, seguridad, movilidad y educación.

El congreso contó con una nutrida representación de intendentes de diversos puntos del país, entre los que se destacaron Daniel Passerini (Córdoba), Julio Alak (La Plata), Soledad Martínez (Vicente López), Rodrigo Aybar (3 de Febrero), Santiago Passaglia (San Nicolás), Leonel Chiarella (Venado Tuerto), Carlos Bevilacqua (Villarino), Carlos Koopmann (Zapala), Bruno Pogliano (El Bolsón), Lino Yonar (Campo Quijano) y Susana Laciar (San Juan), entre otros funcionarios municipales y provinciales.