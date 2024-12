Escándalo Kueider: Milei está acorralado, teme perder un senador y se cruza con el presidente de Paraguay

Javier Milei sufrió un terremoto inesperado en el final del año y justo cuando llegaba en su mejor momento a nivel imagen positiva en todas las encuestas. La detención del senador aliado al Gobierno Edgardo Kueider, clave en todas las votaciones favorables para el oficialismo. En la Casa Rosada hay alerta porque temen perder un voto en debates importantes que se vienen en la cámara alta. El Presidente se cruza mañana en la Cumbre del Mercosur con su par de Paraguay, Santiago Peña. Ambos supieron cosechar una buena relación. En ese país está detenido Edgardo Kueider.

La desesperación en el Gobierno es tal que metieron a último momento un proyecto viejo de la "lilita" Mariana Zuvic sobre la eliminación de los fueros en las sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada no quieren quedar pegados no solo a Kueider sino además a una agenda vinculada a la corrupción.

Milei ya viene de sufrir el embate del PRO por haberse negado a debatir el proyecto de Ficha Limpia. Y ahora le toca el caso de un senador aliado detenido con 211 mil dólares en la frontera con Paraguay.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Gobierno no va a impulsar el desafuero de Kueider en el Senado. Y piden esperar el proceso judicial. El kirchnerismo avanza a paso firme para lograr expulsar al entrerriano. Si se da, entra en su reemplazo una dirigente de La Cámpora. Así, Unión por la Patria ganaría un senador y llegaría a los 34. A tiro del quórum y de la mayoría simple. Una carambola del peronismo.

La estrategia de la Casa Rosada es que se tome licencia para no perder definitivamente a un senador. Aunque de esa manera igualmente pierde un voto. Y más en un año electoral, con un La Libertad Avanza con 6 senadores y en pleno enfrentamiento con el PRO.

¿El partido que lidera Mauricio Macri va a proteger a Kueider después de haber salido con todo con el tema Ficha Limpia? Son preguntas que sobrevuelan en la política. Por las dudas, una PRO pura como Laura Alonso salió a criticar y desestimar el proyecto de fin de fueros que propuso Milei.

En el Gobierno intentaron que sea "el nuevo Ficha Limpia mejorado" pero encontraron algunas primeras críticas. "Los fueros parlamentarios están consagrados en la Constitución. Tienen por objetivo proteger la opinión de los legisladores, no proteger corruptos. En todo caso, deberán proponer la reforma de la ley que los regula porque NO pueden eliminarlos. Fin", escribió Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el mandato de Cambiemos.

El que salió a responder es la cuenta fantasma de Santiago Caputo en X. "El PRO en contra de eliminar los fueros debo confesar que no la vi", escribió. En la Rosada dicen que fue el asesor quien apuró el trámite para meter ese tema en extraordinarias.

Mientras, Milei intenta pegar a Kueider a Cristina Kirchner y al kirchnerismo pero será una tarea imposible. Solo sería creíble si Kueider no le hubiese votado todo a favor del Gobierno.

Lo mejor que pueden hacer hoy los libertarios es impulsar el desafuero del senador a viva voz en las redes y en todos loe medios. Por ahora no viene sucediendo...

Este viernes, Milei llega a la Cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay, y tendrá un encuentro obligatorio con Peña, mandatario de Paraguay. ¿Se hablará del escándalo? ¿Intercederá el presidente argentino en el diálogo con el mandatario del país donde está detenido Kueider?