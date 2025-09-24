El Gobierno confirmó la reunión entre Milei y Georgieva para el miércoles

El Gobierno confirmó a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que Javier Milei tendrá una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el miércoles a las 14:30 hora de Nueva York, es decir a las tres de la tarde horario argentino, casi al cierre de los mercados nacionales. En la reunión también habrá una comitiva especial tanto del gobierno nacional como del FMI.

La noticia se conoció a las 22:45 del martes y la confirmó Adorni a través de sus redes sociales con un escueto mensaje. La reunión entre el mandatario libertario y la titular del Fondo Monetario Internacional se dará luego de que el lunes -día original del encuentro- haya sido postergado ya que Javier Milei retrasó su viaje a Estados Unidos. En principio hubo algunas especulaciones sobre si se iba a realizar o no, pero finalmente la reunión se confirmó.

La reunión tendrá lugar en Nueva York, lugar en el que está Javier Milei desde hace un par de días no solo para reunirse con Georgieva, si no también para la Asamblea anual de la Organización de las Naciones Unidas y, por otro lado, para tener la reunión bilateral con Donald Trump. Al respecto, el mandatario libeartario tuvo una reunión con el presidente de Esados Unidos este martes.

El norteamericano lo recibió luego de dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU y destacó: "Lo apoyo 100%". Confundido sobre lo que se elige en octubre en Argentina, Trump explicó que no suele hacer esto, pero que "apoyaba su candidatura". Unos minutos antes, había publicado en sus redes sociales: "Javier Milei es un muy buen amigo, un luchador y un ganador, y tiene mi completo y total apoyo para ser reelecto como presidente". La confusión sobre lo que sucede en Argentina fue tal que incluso, ante la pregunta de una periodista por un posible crédito, respondió: "No necesita un salvataje porque hizo un trabajo increíble."

Acto seguido, sin embargo, confirmó que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, está negociando con el Gobierno argentino para ayudar con la "deuda" argentina. "La transformación es increíble", sentenció, sin dar detalles sobre la negociación el miembro del gabinete de Trump sobre estos últimos dos años de gestión libertaria. Milei, en tanto, se mostró alegre y río a carcajadas varias veces. Tras el encuentro, reprodujo el mensaje de redes de Trump -quien se lo imprimió y entregó en una carpeta- y contestó: "Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario".