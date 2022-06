Cómo fue el acto de Milei: poca convocatoria, show del Dipy y críticas a la "casta política"

El diputado de La Libertad Avanza lanzó su candidatura presidencial en un acto en Gerli con escasa convocatoria y un eufórico discurso en el que apuntó, una vez más, contra la "casta política". Mirá las fotos.

El diputado nacional por la Libertad Avanza, Javier Milei, lanzó su candidatura a las elecciones 2023 en un acto con escasa asistencia en la cancha del club El Porvenir, en la localidad bonaerense de Gerli. Con cantos y papel picado, el legislador se subió al escenario y emitió un eufórico discurso contra la casta política.

Sostuvo que "cuando hay un derecho alguien lo tiene que pagar": "Hay que entender la lógica de la casta, en ese sentido lo que marca el modelo de la casta es decir dónde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que cuando hay un derecho alguien lo tiene que pagar. Hay un conflicto entre necesidades infinitas y recursos escasos", remarcó el legislador en uno de los pasajes más importantes de su discurso.

Foto: Télam

En el acto se vieron banderas del partido libertario, militantes vestidos con camperas de cuero negras y pantalones negro y algunos carteles pidiendo que Milei "salvara al país".

Foto: Télam

Foto: Télam

Media hora antes del discurso de Milei, el cantante El Dipy dio un recital en donde emitía frases como: "Porque somos libres, el que no hace palmas es un gato". El artista se convirtió en el último tiempo en un portavoz de los sectores más conservadores y anti-política.

"Levanten la mano los que se rompen el culo laburando porque son libres. Vengo porque me cae bien Javier (Milei) y vengo a tocar gratis. Gracias por venir, sabemos que hace mucho frío. Tuvimos la mala suerte de que arriba del puente había 17 patrulleros para no dejar pasar los micros. El que no hace palmas es comunista. El que no salta es comunista", fueron algunos de los conceptos que expresó El Dipy.

Foto: Télam

Foto: Télam

Finalmente, Milei dio su discurso ante una pobre convocatoria y, una vez más, reiteró su lucha contra la casta política. "Quiero que quede claro que no me metí en política para ser parte de la casta política. Me metí para transformar a la Argentina. Algunos siembran dudas si tenemos modelo, claro que tenemos, es el liberalismo. La fórmula es capitalismo, ahorro y trabajo duro", subrayó.

"No tienen reparo en decir barbaridades. Estamos convencidos de quién es el enemigo. Somos nosotros contra toda la casta, contra los periodistas, los empresarios y sindicalistas transas. Venimos a cambiar la historia", aseguró el diputado liberal.