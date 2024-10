Vivan nuestros artistas: el editorial de Roberto Navarro

“Mercedes Sosa, León Gieco,Víctor Heredia, Horacio Guaraní, Alfredo Halcón, María Elena Walsh, Pino Solana, Norman Brisky y tantos otros artistas que se la jugaron por su pueblo y fueron perseguidos”. Así comenzó Roberto Navarro su editorial en El Destape 1070. El periodista destacó el rol político de los artistas argentinos de ayer, hoy y siempre y resaltó su compromiso con el cine argentino como también con la educación y salud pública.

“Hoy hay otra camada de grandes artistas. Nombro algunos como nombré recién: Pablo Echarri, Leo Sbaraglia, Rita Cortese, Teresa Parodi, Daddy Brieva, que son todos enormes artistas que triunfaron aquí, en el mundo, que son famosos aquí y en el mundo, que son queridos aquí, en el mundo y que han ganado mucho dinero aquí y en el mundo y no necesitan que ningún gobierno, ningún Estado los ayude, no tienen ninguna obligación de meterse en nada, porque nadie sabe el nombre del que se quedó callado”.

En este marco, resaltó su compromiso, principalmente en los discursos en la entrega de Martín Fierro de cine, y repudió los escraches y persecución. “Ayer los estaban estrechando, otra vez sus fotos en la tele y otra vez los tratan de ladrones, de planeros, que se quedaron con la plata y son kirchneristas por plata”. Reflexionó que “cuando vos hablas contra el poder real, siempre te metes en problemas”.

Sostuvo que a los periodistas no nos queda otra porque trabajamos en eso, pero “ellos realmente se la juegan sin que nadie se los pida, ellos deciden: yo tengo que meterme, yo tengo que defender al trabajador, al estudiante”.

“Necesitamos a nuestros artistas, cuando ellos defienden el cine nacional también están defendiendo al espectador, al público, a quien los disfruta, a quien vive de ellos, a quien saca la savia de su talento” expresó y remarcó: “Se la jugaron otra vez, en un momento en que hay alguien en el poder que la verdad no sabes hasta dónde va a llegar. No sabemos de qué es capaz, no lo sabemos. Si hay algo que es Milei, es la incerteza, la incertidumbre, no sabemos qué es capaz de hacerte”.

“Ellos quieren que no reclamemos, ellos quieren que nos cansemos. Ellos quieren un país donde los ricos no paguen impuestos o paguen mínimamente y el resto se cague de hambre y no tenga ni comida ni arte, que no tenga nada. Siempre te van a decir ‘no cómo vamos a gastar en el arte si hay un pibe si no come no come por vos porque se la sacaste vos”, apuntó.

“Bueno, en estos días están pidiendo que los artistas no se politicen, todos somos animales políticos y nuestros grandiosos, esos que no se enorgullecen, esos maravillosos artistas que tenemos, tienen una enorme y rica tradición de protesta y lo que hicieron fue hacer su voz, y se los agradezco”, cerró.