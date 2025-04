Milei usó el préstamo con el FMI en clave electoral: "Les va a ir a los que les guste este gobierno y a los que no"

El presidente Javier Milei se jactó del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y utilizó el endeudamiento para brindar un mensaje en clave electoral. Mencionó a Santa Fe, provincia en la que se celebrará la primera elección del año y será el primer gran test electoral del Gobierno y llamó a radicales y macristas a acompañar el rumbo de la gestión a través de las urnas. Afirmó que el cepo al dólar "se eliminó para siempre" y se mostró agradecido con el organismo de crédito internacional.

"Hombres, mujeres; jóvenes, adultos; en Buenos Aires, en Santa Fe, en Tierra del Fuego y en todas latitudes de la patria; creyentes y laicos; creyentes y laicos; peronistas, radicales o del PRO; no importa a quien votaron o inclusive si conspiraron para que este gobierno fracase. Si a este país crece, a todos nos va a ir mejor; a los que les guste este gobierno y a los que no, también", afirmó por cadena nacional desde la Casa Rosada.

Para el líder de La Libertad Avanza "se puede dar por concluido el proceso de saneamiento maroeconómico argentino", y agradeció también a los sectores de la política que "sí entendieron el proceso de cambio que estábamos viviendo sin mezquindades ni condicionamientos".

El Presidente agradeció al board del FMI y a su titular, Kristalina Giorgieva, y afirmó que este acuerdo "cumplirá un papel importante en hacer posible" el programa económico del Gobierno".

"Este programa, entre FMI, Banco Mundial, BID y un Ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares de los cuales 19,600 millones serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para el mes de mayo las reservas brutas del Banco Central estarán en torno a los 50,000 millones de dólares", describió.

"Nunca tuvimos orden fiscal, monetario y cambiario a ala vez. Esta es la primera vez, así que no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez sí es diferente", vaticinó, a la vez que sostuvo que "no solo" pusieron "las cuentas en órden en tiempo record, sino que el ajuste cayó en el Estado y no en la gente de bien"

Sobre el fin de las restricciones cambiarias, medida anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, más temrpano, señaló que "el cepo cambiario generaba distorsiones que destruyeron el ahorro y la inversión”. "Preferíamos eliminarlo bien, por sobre eliminarlo rápido", sostuvo.

"Se ha terminado de romper el último eslabón de una cadena que mantenía nuestra economía atada al piso", afirmó, para definir al cepo como "una aberración que nunca debería haber existido",

Milei se desentendió de la inflación

Luego de que se conociera una aceleración fuerte del índice de precios con un 3,7% en marzo, Milei dijo que “hoy comienza una nueva era de libertad y estabilidad para los argentinos”. Según el Jefe de Estado, "la inflación va a colapsar indefectiblemente, pese a los intentos de generar inestabilidad de quienes todavía quieren detener el cambio".

Milei afirmó no tener responsabilidad en el alza de precios, que atribyó a "los efectos de la aberración de la ley Guzmám, que nos obligó a ir al Congreso a pedir autorización para aprobar este acuerdo con el FMI cuando eso no se hace en ningún país del mundo". "Los políticos y economistas generaron pánico que en la población", afirmó.

Por otra parte, Milei afirmó que el país puede "resistir tensiones de la economía global", señalando que esta está viviendo una "transición", aludiendo al esquema de tarifas que impone su par de Estados Unidos, Donald Trump, acotando que estas situaciones pueden derivar en "intervalos de mucha volatilidad".

"En ese sentido, no somos una balsa de madera a la deriva, somos un verdadero acorazado. Frente a la posibilidad de que el shock externo se agudizen, responderemos con más ajustes fiscal reduciendo el gasto público", adelantó.

Y acotó: "Ya que nuestro compromiso de honrar nuestras deudas es inquebrantable, implica mejorar la balanza comercial. Esto es: tiene que bajar la absorsión doméstica"