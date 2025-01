Milei encabezará un acto en el Museo del Holocausto tras su defensa al saludo nazi de Elon Musk

“Está construyendo, de manera deliberada o no, un relato que dice más de sí mismo que del contexto al que alude”, sentenció en un comunicado el presidente de la Fundación GEP, José Di Bello. “Los principios democráticos y la inclusión no son negociables”, escribió la organización Global Equality Caucus – Capítulo América Latina. El repudio generalizado contra los dichos del presidente Javier Milei, en el Foro Económico de Davos, se amplió en las últimas horas, de la mano con denuncias y pronunciamientos presentados por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), del Partido Socialista, Unión por la Patria (UP) y del Frente de Izquierda (FIT), entre otros.