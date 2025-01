Francos admitió "diferencias" con Barra pero minimizó su despido

Al día siguiente de que el Gobierno nacional decidiera echar al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, minimizó esta decisión al afirmar que su salida estuvo ligada a "diferencias" por las cuales optó por "dar un paso al costado".

"Es una persona mayor que cumplió roles en distintos gobiernos. Venía cumpliendo funciones muy importantes durante el gobierno de Menem como procurador, ministro de Justicia y de la Corte", dijo Francos en declaraciones radiales.

En ese sentido, el ministro coordinador insinúo que el exjefe de los abogados del Estado "a lo mejor está en otra etapa de su vida" y reconoció rispideces ."Hubo algunas diferencias en algún tema y prefirió dar un paso al costado y presentó su renuncia", remarcó.

Según revelaron fuentes de la Casa Rosada a El Destape, uno de los motivos más graves de su salida es que el presidente Javier Milei se enteró que Barra vive en España. "El gobierno le acaba de pedir la renuncia al Procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra", anunció el viernes por la tarde el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales.

Luego de la salida de Barra, también trascendió la carta que le envió al propio Francos, donde expresó su agradecimiento y deseos de éxito para la gestión. "Ruego a Ud. haga llegar al Sr. Presidente esta presentación, a la vez que mis votos por el éxito del Gobierno en esta tan especial etapa en la historia de nuestro país. Igualmente deseo señalar que ha sido para mí una gran experiencia y honor haber colaborado con su gestión", escribió el exprocurador.

Otro de los posibles motivos de su salida

En Casa Rosada también había disgusto con el exfuncionario porque firmó una resolución contraria a los intereses del Gobierno. Es que favoreció a una empleada que cobraba un incentivo por parte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cuyo convenio con el Estado fue dado de baja a fin de año pasado y por esa decisión del Gobierno se dejó en la calle a más de 2000 personas.

Barra tocó un cable sensible para el Gobierno y favoreció a la empleada en su reclamo y en el Gobierno no cayó nada bien. "Hubo ruido y por varios temas, que son más graves. Que no dictamine 100% a favor del Gobierno es raro", analizó desde Balcarce 50 un entornista de Milei ante El Destape.

Quién será su reemplazante

En el Gobierno ya buscaron reemplazante y el elegido es Ricardo Manuel Rojas, un exjuez que escribió el libro "La inflación como delito". Este magistrado vive en Guatemala, tiene 66 años y en su carrera judicial llegó hasta secretario en la Corte Suprema luego de haber pasado por juzgados de primera instancia y Cámara.

Su labor final en la Justicia fue en el juzgado en lo Criminal N° 18 de CABA. En 2020 se retiró. Mantiene una gran relación con Milei, a quien conoce desde 2013.