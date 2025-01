Baja de retenciones: el campo le agradece el Gobierno, pero cuestiona que sea temporal

Presionado por el campo, y necesitado de dólares, el gobierno de Javier Milei anunció este jueves una baja de las retenciones a los principales cultivos y su eliminación para las economías regionales que todavía las tenían. El sector agradeció el gesto, pero también salió a cuestionar que se trate de una medida temporal. La incógnita principal ahora, frente a la condición de liquidar los dólares a 15 días, es si los productores convalidarán la novedad o seguirán con un bajo nivel de liquidación y presionarán por una devaluación que el Gobierno quiere evitar previo a las elecciones.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada de la que también participaron el ministro de Economía Luis Caputo, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne. "Con el objetivo de colaborar con la situación del campo en este contexto de sequía, el Gobierno Nacional decidió bajar las retenciones de manera temporaria en un 20% hasta el mes de junio, inclusive. La medida refleja la decisión del Gobierno de reducir el peso del Estado para los sectores productivos, en el marco de la política de superávit fiscal", explicó luego la Secretaría de Comercio en un comunicado.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Concretamente, y hasta el 30 de junio, la alícuota de las retenciones para la soja (poroto) baja de 33% a a 26% y para la soja (aceite y harina) baja del 31% al 24,5%. El trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasan del 12% a una alícuota del 9,5%, y el girasol del 7%, al 5,5%.

En paralelo, el Gobierno eliminó de manera permanente las retenciones para el puñado de economías regionales que todavía debían tributarlas: azúcar; preparaciones alimenticias; algodón; cuero bovino; bebidas; ovinos (lana y cueros); tabaco; forestoindustria; arroz; maní; golosinas y chocolates, entre otras. Para el resto, los derechos de exportación ya habían sido eliminados en septiembre de 2023 por iniciativa de Sergio Massa.

Según confirmó el Ministerio de Economía a El Destape, el costo fiscal de esta baja y eliminación de retenciones será de 800 millones de dólares anuales (aunque la medida durará menos de seis meses).

El Gobierno, ante la presión del campo y la necesidad de dólares

Por un lado, el Gobierno actuó de esta manera presionado por el campo en los últimos días. La semana pasada, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, CRA, CONINAGRO y la Federación Agraria) habían vuelto a reclamar al Gobierno una baja de las retenciones y advertido sobre la crisis del sector provocada por la caída de los precios internacionales y la sequía que afecta los principales cultivos.

En ese marco, las entidades del campo solicitaron públicamente una reunión con Caputo, que ya fue fijada por el ministro de Economía para el próximo 6 de febrero. El anuncio de este jueves permitirá que los ánimos lleguen atemperados al convite.

Más allá de esto, la realidad es que el Gobierno también actúa de esta forma ante la necesidad de acumular dólares. Durante enero, por obligaciones de pago de bonos Globales y Bonares, el Banco Central perdió 3.000 dólares más en reservas netas, que se encuentran negativas en 7.500 millones de dólares. A eso se le suma que el propio campo tuvo un bajo nivel de liquidación durante el último semestre, ante la caída de precios internacionales y la baja cotización del dólar blend, por una brecha con el MEP y el CCL pisada por acción del mismo BCRA.

Este jueves, Caputo volvió a insistir, en sus redes sociales, en que se saldrá del cepo "cuando estén dadas las condiciones", y reiteró que "no es una cuestión de fechas". Una señal que podría indicar que el acuerdo con el FMI no es tan inminente como parecería por la presencia de la misión del organismo en el país, o bien que no incluiría el monto total de 10.000 millones de dólares que el Gobierno considera que necesita para levantar las restricciones cambiarias.

Aun así, la obtención de los dólares puede no ser tan inmediata como el Gobierno quisiera. Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA, advirtió a El Destape AM 1070 que la mayoría de la cosecha 2024-2025 ya fue liquidada y que el stock que queda es bajo. Y agregó que esta medida será significativa para la cosecha gruesa 2025-2026, que recién comenzará en mayo para el caso de la soja.

El festejo del campo por la baja de retenciones

El campo, ciertamente, recibió con beneplácito las nuevas medidas. Básicamente, agradeció el gesto político de Milei y Caputo en un momento de necesidad, y entendiendo el costo fiscal que representa para el Gobierno, pese a que el ministro señaló que el anuncio es posible gracias al superávit de 2024.

"Ponemos en valor el anuncio del Gobierno Nacional de bajar los Derechos de Exportación (DEX) temporalmente desde el próximo lunes hasta fines de junio, ante la crisis que afecta al sector", destacó la Sociedad Rural en un comunicado.

Por su parte, la titular de la Federación Agraria (FAA), Andrea Sarnari, resaltó: "En el marco de una sequía intensa y una ola de calor impresionante que está afectando nuestros cultivos, donde los costos y los márgenes de rentabilidad son nulos o negativos, la verdad es que la quita de retenciones para economías regionales y la baja para otras producciones es, como venimos pidiendo, un alivio necesario que, por supuesto, vemos con buenos ojos”.

Para CONINAGRO, se trata de una medida "muy importante e inteligente de parte del gobierno, que descomprime, de alguna manera, una situación que venía extremadamente crítica para el productor". "Es una gran señal, una gran palmada en el hombro hacia la producción agropecuaria y hacia los productores", agregó la entidad en un comunicado en X.

Los festejos llegan luego de quejas constantes del campo sobre la alta presión impositiva, que se agravó en los últimos meses más allá del histórico pedido de eliminación total de las retenciones. La semana pasada, un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) alertó que "de cada 100 pesos de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, 64,3 pesos es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales". En otras palabras, los productores no tenían mucho margen para no destacar la resolución oficial.

También celebraron la baja de derechos de exportación los gobernadores de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes venían reclamando esta novedad desde inicios del gobierno libertario. Así, la Casa Rosada obtiene un respaldo importante poco antes de las sesiones extraordinarias del 6 y 11 de febrero en Diputados, en las que los votos de la región centro serán clave.

Los cuestionamientos del campo que siguen

Aun así, el campo también expresó sus resquemores sobre la baja de derechos de exportación, especialmente por la temporalidad de la medida. En este sentido, el Gobierno aclaró que "para acceder a la reducción temporaria de Derechos de Exportación, los productores deberán liquidar a los 15 días de presentada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE)".

Ello, por un lado, revela que el Gobierno requiere de un ingreso de dólares a corto plazo, ya que el período habitual de liquidación tras la presentación de la DJVE es de un año. Por el otro, al mantener igualmente del plazo de liquidación normal, puede finalizar la medida con un menor costo político, ya que no se trata de revertirla sino de simplemente dar por terminada la opción paralela que se abrirá ahora y hasta el 30 de junio.

Al respecto, Pereda agregó, contra el tenor del comunicado de la SRA, que "si las retenciones vuelven a subir, (en el Gobierno) no están entendiendo", y señaló que "una medida de muy corto plazo, de un mes y medio, no es acertada".

Por su parte, el titular de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, destacó que la medida es "sumamente positiva", pero añadió: "Claramente es una baja temporal, con lo cual tenemos que ver la letra chica de la baja de derechos y cómo se va a aplicar y qué tipo de compromisos o condiciones tiene dicho decreto", que se conocerá el próximo lunes.

En un tono similar, Elbio Laucirica, ex presidente de CONINAGRO, resaltó que "es una buena noticia, muy esperada por los productores", pero agregó a El Destape que le preocupa "que sea hasta junio solamente, porque normalmente las ventas se hacen gradualmente en base a necesidades financieras, y que se produzca un adelantamiento que puede provocar bajas de precios".

De este modo, dado que habrá dos mecanismos paralelos (la liquidación a 15 días con baja de retenciones y la liquidación hasta por un año sin baja de retenciones), la incógnita pasa por si el campo utilizará el mecanismo anunciado hoy por Caputo o si, al contrario, seguirá sin darle al Gobierno los dólares que necesita y presionará por una mejora del tipo de cambio blend o, directamente, una devaluación en pleno año electoral.