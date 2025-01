Ante la presión del campo y sin dólares, el Gobierno bajó las retenciones

El gobierno nacional anunció este jueves la baja de las retenciones al campo, que implica la reducción de la alícuota para los principales cultivos y primeras transformaciones a la par que eliminará las retenciones a las economías regionales. El anuncio lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Cómo se hará la baja de retenciones

El ministro de Economía enmarcó el anuncio en una consigna del Gobierno que es "bajar impuestos" pero dejó en claro que en el caso de las retenciones al campo se trata de una medida "temporal" hasta fines de junio porque, según argumentó, el Gobierno no cuenta con los recursos suficientes. "La razón por la que no podemos hacerlo permanente es porque no tenemos recursos. Sí queremos darle la señal al campo que tanto apoya al país que estamos encima de su situación", se excusó el ministro luego de meses de presión del campo.

Según los cálculos oficiales, Caputo explicó que para avanzar en una eliminación definitiva el Gobierno debería tener un superávit de 8 mil millones de dólares que -explicó- "hoy no tenemos". Caputo dijo que el Gobierno "entiende" que el campo está pasando por una situación particular que combina sequía con baja del precio de los commodities. La baja de las retenciones afecta a los cultivos de soja, aceite, harina, porotos, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol. "Esto va a ser desde el lunes hasta fines de junio", precisó. También anunció la eliminación, esta vez de forma permanente, de las retenciones para las economías regionales.

Para Buzzi, los productores del campo bancan lo político de Milei aunque el sector está "mal y van peor"

El ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi sostuvo que el sector está "mal y va peor". "Si no se hace nada, volvemos a lo peor de los 90", sostuvo a El Destape 1070 y destrozó al plan económico del Gobierno, que anunció que el 6 de febrero se reunirá con la Mesa de Enlace.

Buzzi sostuvo que, tras la peor sequía de los últimos 70 años (en 2023) sobrevino "la plaga más violenta", que se compone de "mentiras y distorsiones". El dirigente rural aseguró que el gobierno de Javier Milei lleva adelante "un plan desquiciado, con una única lógica del ajuste y lograr la estabilidad con el sacrificio de millones de argentinos, pymes, trabajadores y jubilados. Mientras, gana un pequeño grupo de empresas de servicios, petroleras y logística". "Encima aumentaron los caraduras del peaje", agregó en diálogo con este medio.

"Entonces dicen que la inflación es 120%. ¡Dejen de mentir! Fue mucho más si se toman todos estos rubros. Y agreguemos que alguna lluvia del finde y no mucho más, nos deja en una situación de sequía que no resuelve los problemas. Seguimos con precios internacionales bajos, retraso cambiario y sequía", detalló Buzzi.