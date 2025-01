El gobierno impulsa Ficha Limpia en extraordinarias: juristas advierten sobre las ilegalidades del proyecto

El proyecto de Ficha Limpia que impulsa el gobierno de Javier Milei para proscribir a Cristina Kirchner de las próximas elecciones ya está en el Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias. En el Parlamento se menciona la segunda semana de febrero como probable fecha de tratamiento. El Destape contactó a constitucionalistas, a exintegrantes de la Corte Suprema de Justicia y a penalistas, quienes coinciden en que el proyecto es ilegal. No solo es inconstitucional sino que además vulnera derechos adquiridos y, de aprobarse, se transformará en un instrumento para manipular procesos electorales de la mano de Comodoro Py.

La iniciativa, que habilita a que una persona con una condena confirmada en segunda instancia quede excluida de un proceso electoral a pesar de no tener sentencia firme, tiene una destinataria evidente: la expresidenta de la Nación, cuya situación judicial cuadra justo dentro de esos límites desde que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena en el caso Vialidad, en noviembre pasado.

Este medio dialogó con los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Eduardo Barcesat; con el exministro de la Corte, Raúl Zaffaroni; y con el penalista Maximiliano Rusconi. Todos coincidieron en cuestionar el proyecto del Poder Ejecutivo, que le dio impulso a esta idea "proscriptiva" luego de que en sesiones ordinarias no prosperara una iniciativa del PRO que iba en la misma línea. A finales de noviembre del año pasado, tras el fallo de Casación contra CFK, el macrismo no logró reunir el quórum para tratar su proyecto. Como la Libertad Avanza quedó en el ojo de la tormenta con sus aliados parlamentarios por no apoyar de forma decidida la propuesta, Milei decidió impulsar un proyecto propio que es el que presentó en extraordinarias.

El proyecto del gobierno

El proyecto de Ficha Limpia que el gobierno envió al Congreso determina, al igual que hacía la iniciativa del macrismo, que no hace falta tener una condena firme para quedar excluido de un proceso electoral sino que alcanza una sola confirmación de esa condena. La propuesta del Ejecutivo tiene como novedad que la “doble condena” tiene que darse antes del inicio del año electoral.

El criterio de Ficha Limpia “se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”, según se establece en el proyecto de ley. Y alcanza a personas condenadas por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; y enriquecimiento ilícito, entre otros.

“La inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, (…) hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”, se agrega en el proyecto.

Tal como está redactado, Ficha Limpia alcanza a CFK, quien fue condenada en marzo de 2023 en el caso Vialidad a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, y en noviembre del año pasado recibió la confirmación de la condena por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. Fueron claves para esa confirmación dos camaristas que visitaban a Mauricio Macri en secreto en la Quinta de Olivos: Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. La condena, que alcanza a otros exfuncionarios kirchneristas, será recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que no está firme. El Alto Tribunal del país no tiene plazos para expedirse por eso “Ficha Limpia”, de aprobarse, vendría a quitarle a los supremos la “responsabilidad” de proscribir a la expresidenta.

Entre otras cuestiones, el proyecto también contempla “un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias” que estará administrado por la Cámara Nacional Electoral.

Es evidente que la iniciativa choca con la legislación vigente.

Ilegalidades

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a El Destape por qué el proyecto del Ejecutivo es inconstitucional: “Conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los derechos políticos pasivos, o sea, el derecho a ser elegido de una persona, solamente pueden ser inhibidos si existe una condena penal firme”. “Según la jurisprudencia de la Corte, si hay un recurso pendiente ante la Corte no existe una sentencia penal firme. Esto lo resolvió en un caso, una impugnación, contra Carlos Saúl Menem y su candidatura a senador”, señaló el prestigioso jurista.

Gil Domínguez, que por su historia está lejos de poder ser tildado de kirchnerista, añadió: “Por otro lado, en nuestro país rige para las leyes no penales, conforme lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación, el principio de no retroactividad de las leyes cuando estas afectan derechos adquiridos. Una ley que establezca ‘Ficha Limpia’, aun inconstitucionalmente por no garantizar la sentencia firme, no se pueda aplicar con efectos retroactivos. Porque estaría violando situaciones de derechos adquiridos como que hasta el momento que se sanciona la ley las personas con esa situación pueden competir. Se podría aplicar a partir de ese momento”. Este último punto implicaría que no podría aplicarse a Cristina Kirchner. “Va a ser una discusión ardua”, adelanta Gil Domínguez, quien enfatiza que su posición es la misma que sostuvo en el caso Menem.

El exintegrante de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de DD.HH, Raúl Zaffaroni, también respondió a la consulta de El Destape y explicó: "'Ficha limpa' en portugues, fue una ley promulgada por Lula Da Silva y con la cual tuvo que aguantarse el tiempo de cárcel. Lo de aquí es una mala copia. Tanto en Brasil como en la Argentina es inconstitucional. Toda pena de inhabilitación debe ser impuesta judicialmente y hacerse efectiva por sentencia firme. No hay sentencia firme mientras quede alguna instancia recursiva, ordinaria o extraordinaria. Lo demás es puro 'verso'". "Los que apoyan este proyecto inconstitucional, como buenos politicastros inconscientes e irresponsables, creen que el poder les durará siempre, sin darse cuenta de que todo pasa y mañana pueden ser víctimas de su mismo disparate. Algún día aprenderán", concluyó.

El abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra esgrimió argumentos que coinciden con los de Zaffaroni y Gil Domínguez. “El proyecto denominado ‘Ficha limpia’ es manifiestamente inconstitucional. Una persona sometida a un proceso criminal solamente será penalmente responsable cuando no existan más recursos para impugnar la condena. La inexistencia de apelaciones decreta el punto final del proceso, hecho, que habitualmente sucede cuando la causa llega a la Corte Suprema de Justicia”, explicó Ferreyra a El Destape.

Respecto a los alcances de la iniciativa a CFK, indicó: “El proyecto del Poder Ejecutivo pretende derrotar, sin clemencia, la garantía de la defensa en juicio, la presunción de inocencia, el principio de razonabilidad, todas reglas existentes en nuestro Derecho desde 1853. Así, se intentaría excluir de la posibilidad de ser candidatos a cargos públicos electivos a personas cuyo enjuiciamiento criminal, todavía, se encuentra pendiente de decisión final. Sin decisión judicial final, no debe existir la ‘Ficha limpia’”. De acuerdo a Ferreyra, este proyecto “añadiría un castigo adicional al responsable sin que haya podido defenderse, en escándalo del principio de legalidad”.

Eduardo Barcesat, otro de los abogados constitucionalistas contactados por este medio, afirmó: “Nuestro sistema constitucional supera el doble conforme para acreditar la calidad de cosa juzgada de una condena penal, ya que deja abierta la vía a la revisión de la Corte Suprema cuando se trata de materia eminentemente federal (como lo son las causas contra CFK), cuando media arbitrariedad de sentencia o gravedad institucional, estas dos últimas causales son creaciones jurisprudenciales de la propia CSJN”. “En la persecución a CFK se suman las tres causales por lo que es remoto pensar que la Corte Suprema desestimará el recurso extraordinario interpuesto por su defensa técnica”, añadió Barcesat y al igual que Gil Domínguez recordó el precedente Menem y que “no hay retroactividad en materia penal” por lo que no podría aplicarse Ficha Limpia a Cristina.

El Destape también dialogó con el abogado Maximiliano Rusconi, quien también se expresó en contra de “Ficha Limpia”. “Las consecuencias derivadas de una condena solo pueden ejecutarse cuando esa decisión queda irremediablemente firme. Las consecuencias institucionales y anti democráticas de privar de una candidatura a alguien que luego puede ser absuelto favorecen y estimulan que una justicia como la federal que atraviesa una crisis profunda de legitimidad se involucre en las tendencias ideológicas y las políticas públicas”, consideró el abogado penalista. Y concluyó: “Por otro lado, favorece el poder de fuego de lo peor de la política argentina, que se ha acostumbrado a establecer relaciones impuras con un sector del poder judicial, y puede ver en este proyecto un camino viable para acceder al poder”.

En estas últimas palabras de Rusconi radica el peligro de lo que “Ficha Limpia” puede provocar si se aprueba en el Congreso. Además de ser inconstitucional, se puede convertir en un instrumento para proscribir a Cristina y para que un sector de la política argentina manipule los procesos electorales en connivencia con un sector del Poder Judicial, sobre todo, de Comodoro Py.