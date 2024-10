Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este viernes 18 de octubre

Un festival de deuda privada para salvar a Caputo

El mercado de capitales tiene ahora en proceso de suscripción deuda privada por U$S 80 millones, con la opción de ampliarse hasta más de U$S 120 millones. Esto llevará el total de deuda emitida solo este mes en divisas por el sector privado a más de US$ 900 millones, según datos de la Comisión Nacional de Valores.