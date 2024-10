Milei contradijo a Caputo: "No dije que los empresarios deben invertir"

El presidente, Javier Milei, afirmó hoy tras su discurso en el Coloquio de IDEA que no le pide a los empresarios que inviertan, contradiciendo así el pedido que hizo el último miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, en ese mismo evento.

Tras su alocución de una hora y media, con la que cerró la 60º edición de esta reunión que se realiza todos los años en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el Presidente bajó a saludarse con muchos de los empresarios presentes, varios de los cuales le pidieron sacarse fotos.

En ese marco, El Destape dialogó con el jefe de Estado y le consultó sobre "por qué los empresarios no invierten tanto como deberían", a raíz de su discurso en el que enumeró los éxitos del programa económico y alentó al auditorio a apoyar al Gobierno con acciones concretas. "Yo no dije que (los empresarios) debieran (invertir). Yo no hago ese tipo de análisis", fue la respuesta de Milei.

La frase se contradice con lo que había dicho minutos antes, cuando frente a cientos de empresarios de distintos rubros, el mandatario volvió a pedirle cooperación al sector privado, pero también al agro.

Además, de este modo, contradijo al propio ministro de Economía, quien habló en este evento el último miércoles. Ese día, Caputo dijo que "ganar credibilidad es extremadamente importante porque es lo que termina convenciendo a los empresarios de invertir y generar más trabajo”.

"Si nosotros no podemos convencerlos a ustedes, que son los empresarios más importantes, de que es el momento, entonces vamos a tardar mas en salir", agregó Caputo el miércoles en ese sentido, y señaló a los empresarios: "Hoy el país tiene superávit comercial, fiscal, de cuenta corriente, energético... ¿Qué mayor certeza podemos darle a los empresarios que esa?".

Por otra parte, en diálogo con este medio, el Presidente se refirió al desplante que hizo el año pasado hacia el Coloquio de IDEA, cuando, como candidato presidencial favorito, organizó un encuentro paralelo con empresarios en otro restaurante de Mar del Plata. "No fue una contracumbre. Salió así. Me invitó mi amigo Diego Nápoli" (NdR: se refería a Juan Nápoli), aseguró.

Durante su discurso, Milei les aclaró a los empresarios que "el Estado no se va a ocupar" de ellos. "Ustedes son los responsables de ustedes mismos, los arquitectos de su propio futuro", les soltó la mano.

Sin embargo, al final de su discurso dejó un mensaje que fue aplaudido con bastante moderación: "Ustedes son los que van a hacer grande a la Argentina de nuevo. Es ahora porque esto nunca pasó en la historia de Argentina y para que pueda perdurar tiene que haber crecimiento y eso se va a dar cuando ustedes generen riqueza y salgan a ganar el mundo".