El otro 17 de octubre: Villarruel y la busqueda de lazos con la derecha nacionalista del peronismo

"¿Qué mierda es esto, Vicky?", le espetó un usuario de Twitter a Victoria Villarruel cuando publicó las imagenes del encuentro que mantuvo con la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, "Isabelita". La respuesta de la Vice (dicen en su entorno que lo maneja ella) fue "unidad nacional".

A las tensiones habituales con el presidente Javier Milei, Villarruel le agregó gestos simbólicamente calculados de aproximación al ideario nacionalista de derecha que tiene residuales en sectores del peronismo. La fecha elegida no fue inocente: el 17 de octubre.

Villarruel le dedicó un día entero de reivindicación a "Isabelita". Hoy difundió imagenes de una reunión con la ex presidenta en su residencia de España, un video y la inauguración de un busto en el Senado de la ex mandataria, junto a la titular del Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara alta, Claudia Rucci.

“En un día en donde se habla de lealtad, quisiera saber dónde están aquellas personas que dejaron a una mujer cuyo apellido es Perón, a merced del terrorismo al que combatió, del gobierno de facto que la encarceló y finalmente de una clase política que la desterró”, lanzó Villarruel.

Curiosa la condena de la Vice a la última dictadura cívico militar, que depuso a "Isabel", sobre todo por que la titular del Senado saltó a la notoriedad pública por la defensa de represores condenados del gobierno de facto, bajo el falaz argumento de "memoria completa".

Como sea, la difusión de la foto, el video y la inauguración del busto de "Isabel" fue quirúrgica: el 17 de octubre, fecha fundacional del peronismo. "Fue un mensaje para recordar la lealtad. Es algo que es subjetivamente interpretado por una parte del peronismo y hay mujeres que fueron muy leales y pagaron con el ostrascismo", sostuvieron desde el entorno de la Vice.

Villarruel mide el aspecto simbólico de sus actos. La efigie de "Isabel" fue colocada en el mismo lugar en el que se encontraba el del ex presidente Néstor Kirchner y que la Vice desterró en febrero. "No soy su viuda", había argumentado, en una alusión directa a su antecesora en el cargo Cristina Kirchner. El busto del santacruceño terminó alojado en una de las oficinas del interbloque de Unión por la Patria.

"La foto con 'Isabel' es de la semana pasada", comentaron a El Destape desde el entorno de la titular del Senado. Durante su gira por Europa, Villarruel le pidió una reunión a la última esposa de Juan Domingo Perón, de 93 años. Se la concedió.

La gira por España e Italia de Villarruel tuvo otro movimiento quirúrgico: la reunión con el Papa Francisco, que le dedicó su selectiva sonrisa a la Vice. "Siempre que se va a visitar al Papa queda un canal de diálogo. Fue una buena reunión", se entusiasmaron en las inmediaciones de la titular del Senado.

La relación del sumo pontífice con Milei tiene picos de tensión. El último fue por una una fuerte crítica a la represión a los jubilados en las inmediaciones del Congreso, tras el tratamiento al veto al aumento de los haberes previsionales. Para apaciguar el vínculo, Francisco recibió al secretario de Culto, Nahuel Sotelo.

Gran parte de los movimientos de Villarruel parecen tener por objetivo alinear a un sector nacionalista católico de derecha, que puede incluir a sectores del peronismo. No por nada dos dirigentes que se ubican en este cuadrante elogiaron a la Vice: el ex secretario de comercio Guillermo Moreno y el ex ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni.

Los gestos de Villarruel parecen dar cuenta de una búsqueda en el ala derecha de la historiografía peronista. En esto se incluye la figura de "Isabel" Perón, que comandó el gobierno en el que operó la Triple A, regenteadas por el ex secretario de bienestar social José López Rega. También se enmarca en la reunión con la viuda del ex líder de la CGT José Ignacio Rucci, asesinado a manos de un grupo comando en 1973. Yendo más allá, al Papa se le atribuye una cercanía en su juventud a la agrupación Guardia de Hierro, aunque luego él se encargaría de desmentiría.

Sin embargo, cualquier sintonía ideológica con Villarruel fue clausurada por Fernández de Kirchner. Puede dar cuenta el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, que observó un acercamiento entre la Vice y el cariz nacionalista del peronismo. La ex presidenta afirmó que cualquiera que observe este tipo de asociaciones con la reivindicadora de la dictadura es digno de una "pericia psiquiátrica".