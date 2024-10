El Gobierno de Milei explicó cómo seguirá la gestión de Energía, tras la renuncia de Chirillo

El ahora ex secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, se fue del Gobierno en medio de nuevos acercamientos entre el presidente, Javier Milei, y su antecesor Mauricio Macri. Desde Mar del Plata, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, explicó a El Destape qué significa este nuevo cambio, el tercero en lo que va de la semana. No quiso adentrarse en las razones detrás de la salida y, en cambio, se enfocó en lo que se viene de la mano de su reemplazo, María Tettamanti. Dijo que será "una nueva etapa", pero subrayó que habrá "continuidad con lo trabajado hasta ahora".

Además, negó modificaciones inmediatas en la política de subsidios y afirmó que "no habrá cortes programados" en la industria para el próximo verano.

El desembarco del macrismo y el temor a los cortes

El líder del PRO no se molestó en esconder que impulsó la designación de su sucesora, María Tettamanti, y en el almuerzo que mantuvo este jueves con empresarios en Mar del Plata volvió a su tono moderadamente amistoso hacia el Gobierno. "Este jueves, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, presentó su renuncia por motivos personales y continuará colaborando con el Ministerio de Economía en diferentes proyectos", anunció el Ministerio de Economía en un comunicado.

El tono oficial para con el ya ex funcionario es amistoso y de gratitud. "Gracias Eduardo!!! Tremenda dedicación, excelente trabajo y excelentes resultados!!! Se recibió un verdadero desastre en Energía y hoy es uno de los sectores con más futuro e inversión!!!", tuiteó el propio ministro, Luis Caputo. En otro posteo, agregó que "el sacrificio personal que ha hecho todos estos meses, y del que he sido testigo, es todo un ejemplo de patriotismo que eleva aún más sus condiciones humanas y profesionales". Y, para que no quedaran dudas, aclaró que le pidió que "se quedara como asesor".

El propio ministro de Economía argumentó en X (ex Twitter) que la salida de Chirillo se debió a "los problemas que ha tenido de salud, y que si bien ahora se encuentra mucho mejor, va a necesitar más tiempo para sí mismo". Un funcionario de primera línea del Gobierno juró en off a El Destape que este fue el principal factor de su salida.

Otras versiones indicaban que, en verdad, había preocupación en el equipo económico por posibles cortes masivos en el verano. Se trata de un tema que nunca terminó de calmarse luego de que hace algunas semanas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmara que se esperaban cortes programados en la industria para el verano, una afirmación que luego la propia Secretaría de Energía debió salir a desmentir. En el Gobierno negaban que esto fuera así, aunque sí admitían sutilmente que su enfermedad había empezado a comprometer el dinamismo de su gestión.

Lo cierto es que, más allá de eso, el cambio de Chirillo por Tettamanti se da en medio de un nuevo acercamiento entre Milei y Macri. El momento en el que el líder del PRO criticaba abiertamente la "falta de gestión" del gobierno libertario parece haber quedado atrás luego de las reuniones cuasi secretas que mantuvo con Santiago Caputo.

Hoy, tras conocerse el corrimiento de Chirillo, Macri habló ante los medios a la salida de su almuerzo con empresarios en Sarasanegro, un exclusivo restaurant de Mar del Plata, en una suerte de spin off del Coloquio de IDEA. "Nos han pedido colaboración en términos de reforzar el equipo de energía", aseguró.

Un rato después, Daniel González afirmó a este portal que él mismo promovió el nombre de Tettamanti para reemplazar a Chirillo. Aquí las especulaciones empiezan, ya que esto puede interpretarse como un cortocircuito entre Macri y el equipo de Caputo o, al contrario, como una coincidencia entre ambos, según si se vea a González, ex CEO de YPF en la gestión Cambiemos, llegó al Palacio de Hacienda como macrista o no.

De cualquier forma, Macri parece haber dado vuelta la página respecto a sus tensiones con Milei. En su almuerzo privado con unos 40 CEOs y altos ejecutivos de las empresas insistió con la "falta de gestión" actual, pero reconoció que el Presidente tiene una llegada a la gente que él nunca pudo lograr, según pudo saber El Destape de uno de sus asistentes. Además, se mostró dispuesto a "ayudar" y elogió medidas recientes, como la puesta a privatización de más de 8.000 kilómetros de rutas de Corredores Viales bajo el argumento de que "si la gente va por las rutas y se accidenta, después culpa al liberalismo". La sensación general de los comensales fue que el líder del PRO se mostró predispuesto y amistoso con el Gobierno.