Un festival de deuda privada para salvar a Luis Caputo

Los dólares del endeudamiento de las empresas son después volcados al mercado de cambios y alimentan las reservas netas del Banco Central de la República Argentina, en un proceso de endeudamiento indirecto que el país tendrá que enfrentar en un promedio de dos a tres años.

Además de las deudas en el mercado de capitales, también se disparó el crédito financiero en divisas, que según las estadísticas del BCRA al 10 de octubre mantenían un stock de US$ 5.600 millones, a través de las líneas Adelantos y Documentos, que suelen ser a corto y mediano plazo y que también se vendieron en el mercado de cambios. El endeudamiento privado está sosteniendo la estabilidad cambiaria a la gestión del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo y son las divisas que se utilizan para garantizar el carry trade a los inversores de cartera, que desde julio acumulan una rentabilidad superior a 40% en dólares. Caputo garantizó el jueves ante empresarios que no va a devaluar -“está claro que devaluar no será el camino”, afirmó en el encuentro de IDEA y les volvió a pedir que inviertan para sostener este proceso.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los dólares del mercado

La colocación de Obligaciones Negociables, el principal instrumento de deuda que se utiliza en el mercado de capitales, alcanzó un monto de US$ 8.900 millones en septiembre, por lo que en los últimos dos meses el nivel de endeudamiento crece en US$2.000 millones.

Hubo colocaciones de las empresas YPF Energía Eléctrica, YPF SA, San Miguel, Grupo Cohen, Vista Energy, Genneia, Pampa Argentina, Compañia General de Combustible y están en marcha colocaciones de IRSA por US$20 millones ampliables; John Deere por US$30 millones ampliables a US$50 millones y de PCR por US$50 millones ampliables a US$70 millones, que se liquidarán la próxima semana.

El total de las ON privadas en dólares emitidas en el mercado local o en el exterior son liquidados en el mercado de cambios mientras que en el caso de los préstamos se liquida sólo la parte no encajada por el banco. La clave de los créditos en dólares es que no se depositan en esa moneda si no que el banco lo debe liquidar en el mercado de cambios y depositar pesos en la cuenta de la empresa. Esta liquidación, aumenta la oferta de dólares en la economía y las reservas netas del BCRA.

“Este ha sido un mecanismo muy poderoso para comprar dólares por parte del BCRA y sin duda va a ser aún más importante dado el crecimiento esperado de los préstamos en dólares que se están ofreciendo a 2,5% anual a 180 días y el de las ON que se colocan al 6% anual a 4 años”, explicó el ex director del Banco Central, Jorge Carrera.

“El efecto de corto plazo en las reservas netas del BCRA será impactante, mientras que el de mediano y largo plazo depende de que el nivel de financiaciones siga creciendo (o al menos no caiga) y logren generar dólares suficientes para pagar importaciones e intereses”, advirtió.

En el caso de las ON, recién al vencimiento las empresas volverán al mercado de cambio a demandar al Banco Central los mismos dólares que le vendieron más los intereses que deben pagar, ya que la mayoría de estos instrumentos están emitidos con cláusula “bullet”, es decir que pagan el capital al vencimiento.

En cambio, los créditos de las líneas Adelanto y Documentos tienen vida mucho más corta, normalmente a seis meses, por lo que tendrán un impacto muy fuerte en en el proceso electoral del próximo año, cuando podrán influir en el clima financiero a favor del gobierno si renuevan las líneas o presionando al BCRA si deciden cancelar y reclamar los dólares.

Según una fuente de mercado, “si hay corrida por las elecciones y vos acumulaste reservas en base a deuda privada en dólares todos salen a cancelarla (igual lo van a hacer porque decis que salís del cepo después de las elecciones) y te vacían el Central alimentando la corrida”.

Este proceso de endeudamiento mantiene artificialmente una apreciación del peso que favorece el proceso de importación en contra de la producción nacional. En la red social “X”, Carlos Maslatón advirtió que “Caputo y Milei se están hundiendo cada día más con su plan económico estatista, dirigista, de súper inflación en dólares, de inflación reprimida en pesos, basado en emitir deuda en pesos al 70% anual en dólares para fijar tipo de cambio bajo, destruyendo toda industria lícita".