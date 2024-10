Por qué echaron a Rodríguez Chirillo de Energía y quién es la funcionaria cercana al PRO que lo reemplazará

El gobierno nacional volvió a echar a un nuevo funcionario de peso. En este caso, Eduardo Rodríguez Chirillo dejó de ser el secretario de Energía. Estuvo sólo 10 meses en la cartera y en los últimos tiempos estaba acorralado por “los Caputos”. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, que le frenó varias medidas, incluso hasta aumentos de trifas anunciados por Chirillo. Pero también era cuestionado fuertemente por el asesor presidencial -sin nombramiento oficial- Santiago Caputo.

Su reemplazante será María del Carmen Tettamanti, una ejecutiva que pasó por varias empresas energéticas y formó parte del grupo de asesores en energía en la campaña electoral del año pasado de Patricia Bullrich. Trabaja en el sector de energía desde 1995, donde pasó por varias compañías, sobre todo de gas. Su principal galardón es haber sido hasta hace poco gerenta general de Camuzzi, la principal distribuidora de gas del país con más de dos millones de usuarios. El visto bueno para que llegue Tettamanti a la cartera energética lo habrían dado Luis Caputo y, en la Casa Rosada, Santiago Caputo.

Tettamanti es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de La Plata y tiene un máster en economía de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA). En 2004 entró a Camuzzi, controlada por la firma Disvol del empresario Alejandro Macfarlane. Luego pasó por Metrogas, Albanesi y la francesa Total Austral. En 2017 volvió a Camuzzi como gerenta general.

Rodríguez Chirillo informó su renuncia este jueves a las 14:20 en su cuenta de la red social X por “motivos personales y profesionales”. Pero Mauricio Macri desde Mar del Plata, mientras participa del coloquio de IDEA, intentó sumarse un poroto con el nombramiento de Tettamanti. El ex presidente declaró ante periodistas que “nos han pedido (desde el gobierno nacional) colaboración en términos de reforzar el equipo de energía, así que estamos trabajando”. Y luego agregó que “no voy a opinar más porque no he hablado todavía con la Fundación Pensar que está trabajando en esto”.

Si bien hay que esperar para ver quiénes serán los funcionarios que acompañen a Tettamanti en la Secretaría de Energía, en los hechos, se trata del desembarco del PRO (habrá que ver si vinculado al sector de Patricia Bulrrich o de Macri), en un área clave del gobierno como es la energética.

Chirillo vs Caputo

Rodríguez Chirillo fue uno de los primeros funcionarios que Javier Milei nombró cuando llegó a la Casa Rosada. También fue uno de los principales redactores del DNU 70 (Mega DNU). Por eso se lo pudo ver a Chirillo parado atrás de Federico Sturzenegger mientras Milei presentaba en diciembre en cadena nacional el megadecreto.

Con el correr de los meses la gestión de Chirillo en Energía se fue desgastando. Dos episodios fueron determinantes: la falta de gas en mayo en buena parte del país y la ineficiencia para responder ante la amenaza de cortes de energía en el próximo verano, que dañaron su imagen dentro del gobierno. Internamente, ambos temas fueron muy cuestionados por el ministro de Economía.

Otro dato relevante es que Caputo estuvo al frente de las conversaciones con las empresas de generación de energía cuando el gobierno este año dejó de pagarles los compromisos asumidos para cumplir con la meta del déficit cero. En esas negociaciones Rodríguez Chirillo no participó.

En diez meses Caputo y Chirillo tuvieron otros encontronazos. A modo de repaso, los más importantes fueron: