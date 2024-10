Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este sábado 12 de octubre

La diputada nacional, Sabrina Ajmechet, se defendió a través de redes sociales luego de abstenerse cuando se votó la Ley de Financiamiento Universitario y semanas después, apoyar el veto del presidente Milei. "No votamos en contra de la educación pública", aseguró a través de sus redes sociales, a pesar de haberle negado un aumento del 0,4% del PBI a las casas de estudio donde además ejerce como profesora.

"No nos vamos a dejar correr. No votamos en contra de la educación pública. Llevamos muchos años viendo cómo el populismo inventa mentiras, se las cree y las impone en la sociedad. Desde el PRO, conversamos meses con el gobierno preocupados por la situación universitaria. Logramos que los sueldos docentes y no docentes universitarios, que eran los más relegados de las paritarias estatales, tuvieran un aumento retroactivo del 6.8% y una cláusula gatillo para asegurar un piso en el caso de los salarios más bajos. Mejoras concretas, trabajadas con el Ejecutivo Nacional, que es el responsable de llevar adelante paritarias", escribió en su cuenta de X.

Tras su abstención, Ajmechet aseguró que acompañó al gobierno de Milei con el veto porque "arregló el conflicto universitario" y remarcó que "las paritarias no se solucionan en el Congreso". En esa línea, apuntó contra la oposición, a la cual acusó de "fascista" por realizar escraches y sostuvo que "tienen el objetivo de desestabilizar el gobierno". Y sentenció, tras negar el aumento a jubilados y universitarios en un contexto de crisis: "Estamos pensando en la Argentina, en todos, no en privilegiar a un sector determinado. Y tengo confianza que en este cambio vamos a ganar todos".