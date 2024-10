Un referente económico de Massa cuestionó el Presupuesto 2025 que presentó Milei: "Es una ficción"

El economista y ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, apuntó contra el presidente Javier Milei por el proyecto de Presupuesto 2025 que envió al Congreso de la Nación y que ya comenzó a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. "El Presupuesto que presentó el gobierno es una ficción, está diseñado pensando en las elecciones legislativas del año que viene", expresó.

"Tenemos un presupuesto para el 2025 que prevé un crecimiento de 5 puntos de PBI. A su vez, unas importaciones subestimadas ya que solo crecerán 14 puntos e exportaciones infladas, porque estiman que crecerán 7,7 puntos, pero con los valores actuales de los commodities es imposible tener ese nivel de crecimiento", opinó Michel en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: "En el Presupuesto 2025, el Presidente habló de un ajuste de 60 mil millones de dólares en las provincias. Luego el jefe de Gabinete (Guillermo Francos) acomodó ese número a 20 mil millones de dólares. Esa última cifra es una ficción, porque eso representa la recaudación total del país en 2 meses, sería imposible que las provincias achiquen eso".

El ex funcionario durante la gestión de Sergio Massa en la cartera de Economía dijo no saber "si el gobierno quiere presupuesto o no el año que viene" y vaticinó: "Creo que quiere tener la posibilidad de prorrogar el presupuesto actual para tener discrecionalidad en las partidas para un año electoral". Entre las críticas al proyecto, Michel sumó: "El Presupuesto 2025 presenta una quiebra importante del federalismo, una limitación a la transferencia de Universidades y Cajas de Jubilaciones. Casi no hay obras para las provincias".

Además, el ex director general de Aduanas dio su visión sobre la gestión económica del gobierno de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. "El superávit es una buena medida en sí pero hay que pensar en quiénes realizan el sacrificio para mantenerlo. Hasta ahora a diferencia de lo que dijo el gobierno en torno a bajar impuestos, hemos visto que eso solo sucedió en beneficio de quienes tienen cuentas en el exterior, mientras la clase media, los jubilados y estudiantes hicieron un sacrificio inútil para pagar el superávit".

Respecto a la recaudación, Michel marcó que en "el acumulado de enero a septiembre", cayó "más de 7 puntos del PBI". "Si observamos todos los indicadores vinculados a la actividad económica, estos también se desplomaron, por ejemplo: IVA cayó 11 puntos, Ganancias 13 puntos, débitos y créditos bancarios 10 puntos y seguridad social 14 puntos", indicó.