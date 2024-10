Yacobitti alertó por el Presupuesto 2025: "Las universidades no van a poder abrir"

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, advirtió que si no se modifica la partida que el Presupuesto 2025 estipula para las universidades nacionales, el cuatrimestre que viene las instituciones de educación superior "no van a poder abrir".

"Si el gobierno logra llevar adelante el presupuesto que propuso, yo no tengo duda que las clases el año que viene no se van a poder dictar. Hoy los trabajadores perdieron la mitad del salario. El proyecto del año que viene lleva el porcentaje de inversión del 0,73%, que fue el último presupuesto en el 2023, al 0,43%, algo similar a países como Venezuela. Si eso pasa, no va a haber condiciones para el funcionamiento. ¿Cómo vas a hacer para decirle a un trabajador que pueda venir? Ni siquiera van van a venir los que abren las puertas", expresó Yacobitti.

En diálogo con Infobae, el ex diputado nacional del radicalismo siguió: "Si el presupuesto se aprueba como lo mandó el Congreso, con la mitad de lo que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional, no tengas duda de que las universidades el cuatrimestre que viene no van a poder abrir".

A su vez, el vicerrector de la UBA dio su visión sobre la ratificación del veto a la ley de financiamiento universitario, que contó con cuatro votos de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y una abstención. "Había que estar presente y había que votar a favor de la Ley de Financiamiento de Universidades", señaló el ex legislador, que explicó: "Los que votaron de otra manera distinta en un tema troncal, como es la educación pública, los jubilados, están ahora siendo sancionados. Lo ideal sería que el resto de los partidos que dice defender la educación pública haga lo mismo que hizo el radicalismo con los que no la defendieron".

El Presupuesto, la nueva batalla en el Congreso

Ya en la antesala del veto, los gremios universitarios explicaban que, además de defender el proyecto de financiamiento a Universidades, los diputados debían luchar por conseguir que se cambie la asignación de recursos para las universidades en el proyecto de Presupuesto 2025 que presentó el Gobierno nacional hace semanas.

En el presupuesto para el año próximo, el oficialismo proyectó una partida de $3.950.443 millones para la educación superior, equivalentes a 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras el sistema universitario pretendía más de 7 billones (millones de millones). En comparación con el presupuesto devengado de 2023, se observa un brutal ajuste: los $1.380.749 millones que se utilizaron dos años atrás representaron un 0,7% del PBI en ese momento, casi el doble, tal como muestra el análisis que hizo y que explicó a este portal Javier Curcio, profesor e investigador IIEP - UBA Conicet.