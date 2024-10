Un decano de la UBA fulminó a Javier Milei por sus viajes extraoficiales: "¿Cómo se pagaron?"

Un decano de la UBA criticó a Milei por sus viajes extraoficiales.

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), apuntó contra el presidente Javier Milei por los viajes que hace frecuentemente para asistir a actos partidarios en el exterior. "¿Cómo se pagaron? ¿Quiénes los pagaron?", se preguntó en El Destape 1070.

Las declaraciones de Durán sobre los viajes del libertario se dieron en medio de su explicación sobre las auditorías a las universidades nacionales, con las que afirmó que está de acuerdo e, incluso, no se opone a que a que se hagan con más frecuencia. "Tenemos auditorías internas y externas. La auditoría externa corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN). Yo decía el otro día, si no se hacen con la frecuencia que se deberían hacer es porque no la han dotado de personal suficiente para hacerlo. Y eso es responsabilidad del Gobierno nacional. Está en manos de ellos", comenzó.

Y siguió: "Si quieren dotarla de personal para que todas las universidades sean auditadas todos los años, a mí me parece perfecto. Ahora, va en línea contraria a lo que ellos proponen, porque esto implica aumentar el gasto estatal para tener más empleados y ellos en general proponen lo contrario".

Luego, el decano de al Facultad de Exactas profundizó: "Ahora, si hablamos de mostrar los números a mí me gustaría ver los números de los viajes del Presidente. ¿Los hemos visto? ¿Los han exhibido? ¿Cómo se pagaron? ¿Quiénes los pagaron? El Presidente va a un cónclave partidario en Estados Unidos, no parece ser de la Nación eso. Entiendo que se paga con los fondos del Estado, ¿cuánto costó?". Y subrayó: "No veo ni al Gobierno ni a las redes afines al Gobierno reclamando fuertemente por la exhibición de esos gastos".

El desfinanciamiento a las universidades y el Presupuesto 2025

De cara al debate por el Presupuesto 2025, Durán señaló que la propuesta del Gobierno en lo que respecta a partidas de educación superior representa "la mitad" de lo que había pedido el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). "Yo tengo la sensación de que ese presupuesto no va a ser aprobado en el Congreso, ahora necesitan mayorías", opinó.

El decano explicó que, desde que Milei asumió en la Casa Rosada, los trabajadores de las universidades perdieron "entre el 25% y el 50% del valor real" de sus salarios. Durán contó que los cargos docentes de más baja jerarquía representan en la actualidad un salario de 500 mil pesos por 40 horas semanales, mientras que hay no docentes que ganan 420 mil pesos por 35 horas semanales. "Nuestros docentes se van a una universidad privada de las que pagan buenos salarios y cobran el triple", lamentó.