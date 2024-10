El presidente Javier Milei protagonizó una serie de declaraciones violentas al asegurar que le gustaría ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo" con la ex mandataria Cristina Kirchner "adentro". Sobre la actualidad del Justicialismo, Milei dijo que el enfrentamiento político entre la ex presidenta y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, "no es un problema" para él.

