Unión por la Patria impulsa un repudio a Milei en Diputados por su violenta frase contra Cristina Kirchner

Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para repudiar las violentas declaraciones del presidente Javier Milei contra Cristina Kirchner, en las que expresa su deseo de “meter el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”. La iniciativa “adquieren una gravedad institucional inusitada, ya que no solo ponen en peligro la integridad de una figura política relevante en la Argentina, sino que también socavan los valores democráticos”.

Javier Milei expresó en diálogo con TN su deseo de "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro". La frase fue repudiada por distintos dirigentes del principal frente opositor y hoy la propia ex presidenta salió al cruce: “Aunque me maten, tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena”.

En relación a la iniciativa, la diputada Carolina Gaillard afirmó que las manifestaciones de Milei son “un acto de desesperación porque los números no cierran y la economía se desbarranca” por lo que entiende que “acude a la violencia verbal contra Cristina Kirchner para desviar la atención buscando un chivo expiatorio”. Al respecto, la autora del proyecto agregó: “Estas declaraciones son una clara incitación a la violencia contra la ex Presidenta, que ya ha sufrido un atentado contra su vida producto de los discursos de odio”.

En sus fundamentos, el proyecto que impulsa la diputada de Entre Ríos explica que “estas manifestaciones constituyen una grave incitación a la violencia. El Presidente, aludiendo de manera explícita a un "morbo" que lo llevaría a "meter el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro", emplea un lenguaje que, además de ser profundamente violento, resulta temerario en razón de que proviene de la máxima autoridad del Estado. Este tipo de discurso habilita, en términos simbólicos y prácticos, a situaciones de violencia hacia dirigentes opositores, atentando contra los principios fundamentales del sistema democrático y del respeto a la convivencia pacífica entre los distintos sectores de la sociedad”.

También afirma que “la mención explícita al ‘kirchnerismo’ y, en particular, a su líder, Cristina Fernández de Kirchner, evoca un deseo no solo de eliminar políticamente a una fuerza opositora y a la persona sino también de deslegitimar su rol dentro de la democracia”. Asimismo, reclama que “este tipo de expresiones no pueden ser tomadas a la ligera, ya que normalizan el discurso de odio y la intolerancia hacia quienes piensan diferente” y que se enmarcan “en el contexto del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022” el cual “representa uno de los episodios más graves en la historia reciente de nuestro país”.

El proyecto lleva la firma de Carolina Gaillard, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Julio Pereyra, Andrea Freites, Micaela Moran, Adolfo Bermejo, Jorge Antonio Romero, Pablo Todero, Jorge Neri Araujo Fernández, Nancy Sand, Santiago Cafiero, Martín Soria, Eduardo Toniolli, Juan Manuel Pedrini, entre otros.

Cuestionamientos a los dichos de Milei

Uno de los principales dirigentes del kirchnerismo que salieron a cuestionar la violenta frase de Milei fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Gravísimo, nefasto e indigno de un Presidente. ¿Cuántas veces habrá que repudiar el odio y la violencia de las palabras de Milei?", lanzó en X.

No fue el único, ya que desde la propia Cámara de Diputados Germán Martínez y Cecilia Moreau expresaron fuertes críticas. El titular de la bancada de UP reclamó que “peligra la democracia” con expresiones de este tipo y exclamó: “Urge ponerle un freno entre todas las fuerzas políticas”.

Mientras que la diputada cercana a Sergio Massa le exigió a Milei que pida disculpas por “incentivar a la violencia” y consideró que “los argentinos y las argentinas no podemos ser rehenes de sus morbos, que esos los resuelva en terapia, no gobernando”.