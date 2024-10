Cristina Kirchner le respondió a Milei: "¿Me querés matar?"

La dos veces presidenta Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei luego de que pronunciara la aberrante frase en TN donde dijo que le gustaría ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo" con la ex mandataria "adentro".

"¿Así que ahora también me querés matar? Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a Macri", escribió Cristina Kirchner en X, ex Twitter.