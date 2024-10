Javier Milei desafió a las marchas por las universidades: "Juntaron muy poquitos"

El presidente, Javier Milei, buscó minimizar este domingo las marchas a favor del financiamiento a las universidades y en contra del veto, al señalar que en la segunda de ellas, a inicios de octubre, solo fueron "60.000 personas".

"En la primera marcha universitaria (del 23 de abril) hubo 260.000 personas, y en la segunda 60.000 personas (en CABA)", afirmó el mandatario, aclarando que toma las cifras oficiales brindadas por la Policía Federal. "Pueden juntarse 60.000 personas con todo el aparato peronista. Solo con Camioneros y sindicatos adicionales", agregó, y aseguró que, por lo tanto, "casi no habia estudiantes" en la marcha que se realizó el 2 de octubre, en las vísperas del veto a la ley de financiamiento universitario.

En ese contexto, y pese a remarcar instantes antes que "no hago política mirano a la opinión pública", Milei aseguró, sin dar fuentes, que cuando asumió el apoyo a la universidad como institución era del 90%, mientras que hoy descendió al 50%, luego del conflicto de los últimos meses, según mencionó en una entrevista con Todo Noticias (TN).

La buena relación de Milei con Macri y el PRO

Por otro lado, Milei elogió al expresidente Mauricio Macri, luego de las tensiones con el actual titular del PRO en los últimos meses. "Tengo una gran relación con el presidente Macri, y a veces tenemos algunas propuestas para cubrir (cargos en el Poder Ejecutivo) y las consulto con él. La experiencia tiene un valor importante en estas cosas y hay sectores delicados y los discuto con él", explicó el jefe de Estado.

"Ni siquiera somos antagónicos (con Macri). Si usted me puede aportar personas valiosas, no tengo problema en incorporarlas a la estructura" más allá de cualquier posible diferencia ideológica, agregó.

El último jueves, Macri se atribuyó el nombramiento de María Tettamanti al frente de la Secretaría de Energía, luego de la renuncia de Eduardo Rodríguez Chirillo "por motivos personales", según anunció el Gobierno ese día.

Sobre el futuro con el PRO de cara al año próximo, Milei agregó que "tenems un alto grado de afinidad y estamos dispuestos, cada día, a trabajar juntos de manera mucho más profunda. Imagino que hacia 2025 lo más probable es que nos encuentre juntos defendiendo las ideas de la libertad". "Mi idea es llegar a una confluencia en todo el país" con el partido que lidera Macri, anticipó.

Sobre la posibilidad de que Karina Milei sea candidata en las elecciones legislativas, el Presidente dijo que "es una decisión de ella", pero que por ahora "no la veo con intenciones".

El ataque de Milei a Cristina Kirchner

Además, Milei se refirió a la interna entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dentro del peronismo, en el marco de las elecciones del PJ del próximo mes. "Es un problema de la oposición", dijo.

Sin embargo, inmediatamente añadió, en tono de ataque, que "también hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro".

El tono de la frase fue criticado por referentes opositores. "Se equivocan los que creen que estas expresiones de Milei apuntan sólo contra CFK (víctima de un intento de homicidio) o contra los peronistas/kirchneristas. Basta de incitación a la violencia. Peligra la democracia. Urge ponerle un freno entre todas las fuerzas políticas", señaló momentos después Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria en diputados y candidato a vicepresidente de la lista con la que Cristina Kirchner busca ser elegida presidenta del PJ.

Milei volvió a despotricar a los medios y los periodistas

En otro tramo, el Presidente dijo que los medios le hicieron "la campaña negativa más grande de la historia de la humanidad" y que "mintieron abiertamente por dinero, metiéndose con mi familia y mis perros". "El 85% de los periodistas miente todo el tiempo", aseguró.

En ese punto, criticó puntualmente al peroidista de TN y Clarín Marceio Bonelli, al afirmar que "mintió descaradamente sobre el motiivo del alejamiento de Mario Russo", exministro de Salud, al afirmar que "lo eché por chorro" cuando en verdad renunció "por motivos personales y de funcionamiento".

"¿Le parece razonable que haya periodistas que extorsionan a personas? Yo los trackeo a ustedes, pero algunos se equivocan siempre para el mismo lado", agregó, y remarcó: "Nunca vi pedir perdón a quienes dijeron que me acuesto con mi hermana o mis perros. Otros me dijeron nazi y nadie me pidió disculpas".

Noticia en desarrollo