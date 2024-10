Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este domingo 13 de octubre

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la posibilidad de que el Presupuesto 2025 no se apruebe en el Congreso y dejó en claro que el presidente Javier Milei "no le tiene miedo a nada" y que, en ese caso, "les dirá a los argentinos 'miren, vamos a gobernar de esta forma'".

En una entrevista que le concedió a Infobae, Francos admitió que el Gobierno "puede ser" que no tenga "el número para aprobarlo y puede ser que no se apruebe". "Si no se aprueba, quedará vigente el Presupuesto anterior con las actualizaciones que correspondan", detalló.

En caso de que no se apruebe el Presupuesto 2025 en el Congreso, Francos sostuvo: "Tampoco nos asusta. Cuando uno tiene la vivencia de gobernar en minorías parlamentarias tan marcadas, es como que está entrenado para poder enfrentar una situación crítica como esa". Y resaltó qué haría el Oficialismo en caso de no lograrlo: "Sobre todo cuando uno tiene un presidente como Milei, que no le tiene miedo a nada y está convencido de lo que está haciendo. A él no le preocupa, él espera que el Presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba él les dirá a los argentinos 'miren, vamos a gobernar de esta forma'".