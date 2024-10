Diputado de LLA, sobre los sueldos de docentes: "Si ven que no les sirve, no está mal que busquen por otro lado"

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Julio Moreno Ovalle defendió esta semana el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento de universidades nacionales y aseguró que se podrá "rescatar a los docentes e investigadores" que están saliendo del sistema cuando Argentina "funcione como un país normal".

"Cuando empiece el país a funcionar como un país normal, vamos a poder rescatar a los docentes e investigadores. Y si ven que no les sirve, no está mal que busquen por otro lado", dijo Moreno Ovalle en diálogo con El Destape 1070, y opinó: "No se puede dejar de hacer el ajuste".

Y contó: "Yo soy de la escuela pública, gracias a la escuela pública estoy donde estoy. El conflicto es del sueldo, no es un problema de que se va a cerrar. Hay grupos decididos a que este gobierno fracase y generan temor. Qu se queden tranquilos, la universidad libre y gratuita no se cierra"

Para el legislador nacional de LLA, con el paso del tiempo habrá "cada vez más diputados apoyando el proyecto de Milei" y explicó: "Hay muchos diputados que se están dando cuenta que es un viaje sin retorno por parte del Gobierno de Milei. Cada vez hay más diputados que al margen de pertenecer a un determinado partido político, hay cosas que hay que darles prioridad".

Para Moreno Ovalle, "no se le ha mentido a nadie" en la campaña de las elecciones 2023 y pidió "tiempo", ya que auguró "un proceso de reactivación y de crecimiento". "Si este hubiera sido un gobierno populista, hubieran creado un nuevo impuesto, emitido más plata o pedido préstamos", declaró.

Además, el diputado se refirió a los jubilados, a quienes el Presidente les vetó una ley que representaba un aumento de 13.000 pesos en sus haberes. "Somos conscientes de que los jubilados están mal. Hay sectores que recién ahora se dan cuenta que el país está mal", sostuvo.