Con protestas en los alrededores, Karina Milei lanzó LLA en la provincia de Buenos Aires: "Llenar el Congreso"

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el lanzamiento del partido La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en un acto realizado en la ciudad La Plata. Con protestas contra las políticas de ajuste del presidente Javier Milei en los alrededores, la hermana del Jefe de Estado dio un breve discurso en el que llamó a "llenar el Congreso" de legisladores propios en las elecciones 2025 para impulsar "reformas" y denunció que hay sectores que quieren que "el gobierno fracase".

En el Club C.O.P.A.R.A de la localidad platense de Villa Elvira, Karina Milei estuvo acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Sebastián Pareja, secretario de Integración Socio Urbana y el titular de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Al igual que en el lanzamiento del partido mileista en Tierra del Fuego, donde hubo protestas en las inmediaciones, se hicieron presentes manifestantes que repudiaron las políticas de ajuste del Presidente. En la previa, la cita en La Plata tuvo que ser cambiada de sede.

“A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo”, afirmó Karina Milei, titular del partido LLA a nivel nacional.

Según denunció, sin dar precisiones de quiénes se trata, “quieren que este gobierno fracase", por eso pidió a la militancia que junte "fuerzas" y redoblen "los esfuerzos para poder llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”.

“Por eso, no nos podemos relajar. Tenemos que trabajar el doble que ellos y estar en todos lados con la Libertad Avanza fuerte para llenar el Congreso de diputados y senadores que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante”, subrayó, en referencia a que el oficialismo depende de sus aliados para sacar leyes y sostener vetos en las dos Cámaras.

En esa misma tesitura, Martín Menem precisó que “en 2025 LLA hará lo imposible para tener 90 legisladores en el Congreso". “Vamos a sostener el rumbo del Gobierno como lo hacemos desde hace diez meses, y quienes nos insultan no pueden decir nada porque manejaron el país durante 25 años, prohibido olvidar”, aseguró el riojano.

Tal como había adelantado en la conferencia de prensa previa, el titular de la Cámara de Diputados reiteró: “No vamos a hacer alianzas electorales, vamos a hacer alianzas ideológicas. Por eso necesitamos dirigentes firmes y leales que defiendan las ideas de la libertad”.

Por último, Menem recordó: “En el 2021 cuando empezamos a soñar con un partido nacional éramos 5 o 6 personas y en noviembre de 2023 ya éramos 15 millones. Quiero que tengan la certeza que no van a conseguir amedrentarnos para que sigamos impulsando las ideas de la libertad”.

A su turno, Pareja recordó que están “acompañando al Presidente desde el primer día". Sepan ustedes comprender que la batalla cultural que se viene será muy importante, no le demos lugar a las operaciones de ningún tipo, confíen primero en sus dirigentes”, indicó. Y concluyó. “Sepan que la provincia de Buenos Aires es el corazón latiendo de este proyecto nacional libertario. Hoy desde la provincia contamos con las herramientas necesarias para que el presidente haga lo que tenga que hacer”.

En la conferencia de prensa previa, Menem se refirió a la "supuesta" caída del gobierno en las encuestas y afirmó: "No vinimos a tomar decisiones de acuerdo a la imagen, el compromiso del Presidente es bajar la inflación y lo estamos cumpliendo". Y acotó: "Si por alguna decisión o veto puede moverse para arriba o para abajo, no va a torcer el rumbo y si al lugar donde vayamos a hacer alguna presentación y nos hacen alguna protesta, nos tiene sin cuidado. Este tipo de acciones de un grupo de violentos, que son solventados, tratan de interrumpir el rumbo que eligió la gente en noviembre de 2023".