Jalil anunció que las elecciones en Catamarca serán el mismo día que las nacionales

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó este viernes que las elecciones del 2027 para elegir autoridades provinciales se harán el mismo día que los comicios nacionales. El mandatario argumentó la medida en darle "previsión" a los partidos y en "administrar responsablemente" los fondos para no incurrir en mayores gastos.

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"Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional", escribió Jalil en su cuenta de X.

Jalil explicó que su decisión obedece a "darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños".

"Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales. Gobernar es establecer prioridades, y la nuestra es poner los recursos de la provincia al servicio del desarrollo y de nuestra gente", agregó.

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