Jalil, en plena negociación electoral clave: reelegir o ir por una banca del Senado

De cara a las elecciones presidenciales del 2027, comienza a moverse el entramado del peronismo en Catamarca. Mientras desde la oposición aseguran que Raúl Jalil mira con intensiones una de las tres bancas en el Senado, desde su espacio político destacan con cautela que "nada está confirmado". Sin la opción en la Cámara Alta, el gobernador peronista y simpatizante de Javier Milei no desdoblaría elecciones. Lucía Corpacci se erige como la gran incógnita.

Con su segundo mandato iniciado en 2022, aunque como gobernador desde diciembre de 2019, Jalil envió un decreto sin pasar por una reforma constitucional, con el objetivo de poner fin a la reelección indefinida. Sin embargo, la modificación trae una "sorpresa positiva": el actual mandato se computaría como el primero, por lo que Raúl Jalil podría presentarse para gobernar durante cuatro años más.

Pero el nuevo mandato no sería el primer objetivo de Jalil: tanto en el oficialismo como en la oposición sostienen que sus ojos estarían puestos en una de las tres bancas del Senado por ser el "mejor cargo después de gobernador". Mientras medios locales de Catamarca aseguran que Jalil no desdoblará las elecciones en la provincia, fuentes cercanas al oficialismo recalcaron a este medio que "no hay que estar tan seguros" de esa información.

El justicialismo ocupa dos bancas en este momento: la de Guillermo Andrada y la de la ex gobernadora Lucía Corpacci, también vicepresidenta segunda del PJ nacional, conducido por Cristina Fernández de Kirchner. El Destape intentó confirmar la continuidad de Corpacci en su banca, pero fuentes cercanas al Congreso la señalaron como “la gran incógnita”.

Mientras que a nivel nacional la presentación de candidaturas se realiza 70 días antes de las PASO, el plazo provincial para las candidaturas a gobernador depende de la fecha de votación. Es decir, primero deberá definirse si Catamarca desdoblará las elecciones o si las realizará en conjunto con los comicios nacionales y, a partir de allí, se establecerá el cronograma electoral con el vencimiento para la presentación de listas. Por lo tanto, las negociaciones políticas continuarán hasta que se defina, a favor o en contra, la candidatura de Jalil a una banca en el Senado.

Si no reelige, ¿quién lo sucedería?

Existen interrogantes respecto a quien sería el candidato a disputar el Poder Ejecutivo provincial. Mientras muchos observan al actual intendente de la capital de Catamarca, Gustavo Saadi, como un fiel sucesor a la imagen del gobernador, fuentes cercanas al oficialismo destacan la figura de Fernando Jalil, hermano de Raúl y presidente de Yacimiento Minero de Agua de Dionisio (YMAD).

Cabe recordar que la empresa YMAD volvió a manos del Estado provincial tras negociaciones con el Gobierno nacional. Desde la oposición, integrada por los "radicales con peluca", aseguran que el resultado es producto de acuerdos claros por votos positivos en el Congreso. "No hablo solo de coparticipación, hablo de empresas como el YMAD", detalló una fuente de la oposición local a El Destape. Este traspaso implicó que Nación derogue a los directivos anteriores que contemplaba la presidencia de Nación y dos representantes por cada provincia: Catamarca y la jurisdicción de Osvaldo Jaldo, la provincia de Tucumán.

Esto le da respaldo al gobernador para potenciar el lobby minero en su provincia, una de las más destacadas en explotación de oro y plata. Cabe destacar que los representantes de Jalil en el Congreso fueron claves para que salgan proyectos libertarios, más especialmente el RIGI y la Ley de Glaciares, donde tuvieron un protagonismo clave en sumar votos para el quorum y su posterior tratamiento.

Mientras desde el sector kirchnerista acusan al mandatario del norte de ser un aliado clave del Gobierno nacional -tras varios gestos políticos en el Congreso de la Nación-, desde la oposición de "radicales con peluca" acusan a Jalil de ser un fiel estratega y de capitalizar la imagen de Milei a su conveniencia mientras son ellos quienes tienen los verdaderos porotos para ganarse la cocarda al mejor libertario.

Elecciones 2023

Sin contar los municipios de Andalgalá, Corral Quemado, Puerta Quemado, Fiambalá, y Ancasti, por alianzas y acuerdos, el peronismo posee predominio en las intendencias de Catamarca por lo que se aseguran un piso del 40% de los votos. Una variable para nada menor a la hora de pensar el rol estratégico del armado político en toda la provincia y el arrastre de votos para otros cargos mayores.

Esto se vio reflejado los resultados de las elecciones presidenciales de octubre en las que, junto a las elecciones de gobernador, Sergio Massa había cosechado el 36,7% por el espacio de Unión por la Patria, mientras que Javier Milei había quedado en el segundo lugar con el 29,9% de los votos. De lo contrario, se pudo ver el resultado correspondiente a noviembre: Milei obtuvo el 52,7% de los votos, mientras que Massa alcanzó quedó un poco más de cinco puntos abajo con el 47,2%.