Solá cruzó a Beatriz Sarlo por sus dichos sobre Malvinas: "No vamos a claudicar"

El canciller le respondió a la ensayista, quien afirmó que "las Malvinas son territorio británico". También se plegó a las críticas Daniel Filmus, secretario de Malvinas y Atlántico Sur.

En los últimos días, la ensayista Beatriz Sarlo lanzó una provocadora frase sobre las Islas Malvinas al sostener que "son territorio británico". La escritora, de esta forma, se mostró en sintonía con afirmaciones formuladas en ese sentido por la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC) Sabrina Ajmechet y la titular del PRO, Patricia Bullrich. A raíz de esos comentarios, desde el gobierno salieron al cruce. El primero de ellos fue el Canciller, Felipe Solá.

El Ministro de Relaciones Exteriores, sobre los comentarios de Sarlo y de otros referentes de Juntos por el Cambio, lanzó: "Para algunos ignorantes. El imprescriptible reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas es un mandato constitucional, es reconocido por Naciones Unidas y es un deber moral con los ex combatientes y caídos. Es nuestra Patria. No vamos a claudicar en su defensa".

Las declaraciones de Sarlo que encendieron la repuesta desde el Gobierno fueron realizadas en La Nación +. Allí indicó "Las Malvinas son un territorio británico. Cuando la gente dice ´son argentinas' no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas. Es un territorio que se asemeja al sur de Escocia".

Por otro lado, en la misma entrevista hizo luego referencia a la guerra de Malvinas, en 1982: "(Leopoldo) Galtieri mandó militares a Malvinas y eso fue un acto nacional psicótico". En relación a estos dichos, el secretario de Malvinas y Antártico Sur, Daniel Filmus, dijo en declaraciones a Radio Continental que las palabras de Sarlo " demuestran una ignorancia enorme" ya en la "Constitución Nacional está que es irrenunciable el reclamo" de Malvinas.



"No es que alguien tiene una opinión respecto de Malvinas sino que la Constitución lo establece, además es un desconocimiento enorme sobre la historia", indicó. "También el Congreso votó hace un año, una ley donde extiende la plataforma continental también de las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur" al tiempo que remarcó el "desconocimiento del sentimiento de argentinos y argentinas que dieron su vida por esto", fundamentó.



"Por todo esto, es de una gravedad sin precedentes y no es extraño que (esas expresiones) se conocieran luego de los tuits de la precandidata y de las declaraciones de la exministra Bullrich", indicó.