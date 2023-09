"Contra la desmalvinización": excombatientes repudiaron la postura antisoberana de Mondino

Diversos grupos, centros y federaciones denuncian que La Libertad Avanza viola la Constitución Nacional con sus dichos y llaman a luchar por la soberanía de Malvinas.

Excombatientes de Malvinas repudiaron la postura de la postulante a canciller de Javier Milei por La Libertad Avanza (LLA), Diana Mondino, quien propuso cambiar la histora política exterior del país, desconociendo la soberanía de las islas y manifestando que "los derechos de los isleños serán respetados" si el libertario se impone en las elecciones 2023. A partir de esto, diferentes centros, federaciones y grupos lanzaron comunicados al respecto: "La Desmalvinización Avanza".

"A lo que se adhiere la Señora Mondino, es a la falaz posición británica sobre el Derecho de Autodeteminación de los Kelpers. Los habitantes de las Islas Malvinas, a quienes Mondino atribuye derecho a decidir el futuro de nuestros territorios, son británicos, y así lo reconoce el propio Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde hace cuatro décadas. Los isleños han reiterado en numerosas oportunidades que su voluntad es seguir siendo británicos. Se trata de una población insertada a partir de la usurpación iniciada en enero de 1833, y retomada a partir del 14 de junio de 1982", manifestaron desde el Consejo Nacional Foro Patriótico y Popular.

A su vez, recuerdan que las Naciones Unidas "han rechazado esta falacia británica" y le recomiendan a Mondino estudiar las resoluciones sobre el Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, otras resoluciones de la ONU y la Constitución Nacional. Además de apuntar que la gravedad de las declaraciones es mayor porque quienes las dijeron aspiran a ser electos, añaden: "(Javier) Milei, hace algunos meses, elogió a Margaret Thatcher, afirmando que 'cuando tuvo que ir a la guerra, fue y la ganó'. Thatcher, conviene recordar, fue quien impuso una guerra colonial a nuestro país, y ordenó el asesinato de 327 tripulantes del Crucero General Belgrano". Tras esto, llaman a que Mondino se retracte públicamente sobre los dichos realizados al periódico británico The Telegraph.

Al mismo tiempo, la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora también lanzó un comunicado repudiando los dichos. "Va en contra de la posición histórica de la Argentina de rechazar la autodeterminación que plantea Londres", manifiestan. Y sostienen: "La soberanía de Malvinas es indiscutible y los que viven en las islas son usurpadores de nuestra tierra, quedándose con todas las riquezas naturales que nos pertenecen".

"Jamás aceptaremos que gobernantes cipayos quieran desmalvinizar entregando nuestra soberanía, ya sea en las Malvinas o en cualquier territorio de nuestro país. Y si tenemos que volver a luchar, ahí estaremos defendiendo al Pueblo Argentino", sentenciaron.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas - La Plata (CECIM) sumaron, en otro comunicado: "Con (Mauricio) Macri no pudieron, ahora la fuerza de tarea de 'La Desmalvinización Avanza' envía un elemento llamado Milei a convencer a los argentinos de lo que quieren los británicos, considerarlos 'vecinos', asumiendo que los asiste el principio de la autodeterminación, cuestión que no es contemplada ya que 'solo los pueblos tienen ese derecho'", remarcando que la población que habita las islas fue insertada tras la usurpación.

"Siendo Margaret Thatcher uno de sus referentes (de Milei), su misión entre otras es terminar con la política de Estado sobre la Cuestión Malvinas, invisibilizar la presencia colonial de Gran Bretaña en el Atlántico Sur y consolidar el objetivo final que es la entrega del Atlántico Sur, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, el sector Antártico Argentino y los martes correspondientes (...)", remarcan. Y sentencian: "Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaremos. Memoria, verdad, justicia, soberanía y paz".

El comunicado completo

El Grupo Por Soberanía (Línea Fundadora) hace un llamado a la ciudadanía argentina y a todos aquellos excombatientes de la Guerra de Malvinas a repudiar firmemente los dichos de Mondino previamente mencionados, considerándolos "un insulto a nuestros hermanos asesinados por el enemigo (...) y a quienes resultaron heridos en los combates".

A su vez, enumeran hechos que demuestran el carácter de población 'implantada' de los Kelpers: fueron reclutados o enviados por funcionarios de la Falkland Island Company, el Departamento de Investigación del Foreign & Commonwealth Office del gobierno británico produjo un paper donde hablaban de "148 años de aseintamiento continuo" del caso británico, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas declararon a Malvinas "una especial y particular situación colonial", la población nunca fue "subyugada por un poder colonial como requiere la Resolución 1514 de ONU y que por esto, el derecho a la integridad como pueblo no tiene sentido para los Kelpers.

A estos se suman: la Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril, la Federación de Veteranos de Malvinas de la Pcia. de Santa Fe y la de la Pcia. de Buenos Aires. "Jamás puede dar lugar ésta señora (Mondino) a respetar el derecho de los 'isleños' que no respetaron el derecho de nuestros compatriotas en el año 1833 y los expulsaron por la fuerza; y que además, en el año 1982, le costó la sangre y vida a 649 héroes argentinos", señalaron los primeros.

Por su parte, desde Santa Fe denunciaron que "los integrantes del partido libertario están violando la Constitución Nacional en su enmienda sobre los derechos argentinos sobre esas islas" y que "no vienen por dos islas, vienen por el Atlántico Sur, fuente interminable de riqueza; por la Antártida, futuro de minerales y agua y por los recusos naturales de Argentina y América del Sur". Mientras que desde Buenos Aires sentencian: "Aunque ya no tengamos 30 años, los veteranos -que honramos a nuestro héroes caídos en defensa de nuestra soberanía- estaremos listos para enfrentarnos a cualquier vendepatria que ocupe el sillón de Rivadavia".