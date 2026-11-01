La UIA, durísima con el modelo de Milei: "Las inversiones no están llegando"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, advirtió que el país atraviesa "un momento difícil a nivel de actividad y empleo" y se quejó de que las inversiones privadas "todavía no están llegando". También alertó por una posible recesión que podría causar el modelo de Javier Milei, que provocaría un escenario "muy complejo" para muchos sectores.

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"A este ritmo, lo ideal ya sería que al menos se frene este proceso de pérdida de empleo y luego se revierta. El año que viene va a depender mucho de lo que haga el Gobierno. Si continúa tan fuerte con este apretón cambiario y monetario, seguramente vamos a tener que convivir con un mercado sin pesos y con una economía que no crecerá", dijo Rappallini en diálogo con Clarín.

Para el dirigente industrial, la industria es uno de los grupos más afectados por el modelo económico libertario, debido a la caída de la actividad y la apertura de la economía. Según detalló, hay rubros que registran retrocesos de entre el 10% y el 20%, entre ellos el textil, el calzado, la metalmecánica y los materiales para la construcción.

"El Gobierno está muy focalizado en preservar a la Argentina de una crisis financiera pero estamos entrando en un momento difícil a nivel de actividad y empleo. La situación no es fácil de resolver, pero habría que buscar un equilibrio entre las dos", cuestionó.

Si bien reconoció que bajar la inflación "es importante", Rappallini pidió prestar atención a variables como el empleo y la actividad. "Por secar la plaza y dejarla sin pesos se puede bajar la inflación pero con un daño fuerte en la actividad y en el tejido empresario", lanzó.

La advertencia por una posible recesión

El titular de la UIA sostuvo que la entidad ya había advertido anteriormente sobre la falta de "condiciones" para una recuperación económica. "Nosotros ya lo veníamos viendo desde junio; lo vimos y lo alertamos. Señalamos que no había ni una reactivación ni condiciones para que hubiera una reactivación", afirmó.

En esa línea, planteó que el escenario podría agravarse si la economía no logra recuperar el crecimiento. "Si la Argentina este año termina con cero crecimiento y el año que viene sigue así o entra en recesión, seguramente será muy complejo para muchos sectores", planteó.

Las inversiones que no llegan y el vínculo con Brasil

Rappallini describió el momento actual como una transición entre un modelo en el que el Estado impulsaba la economía y otro en el que ese papel debería asumirlo el sector privado. Sin embargo, se quejó de que "estos motores no aparecieron en la dimensión requerida y los anteriores se frenaron".

"En este momento es 'ahora tenemos que vivir con la dinámica económica que tenemos, hay que crecer por inversión y por crédito', y esto es lo que está faltando. Las inversiones todavía no están llegando y el crédito no está en los niveles necesarios", apuntó.

Por último, reclamó normalizar las relaciones con Brasil, desgastadas por los insultos de Milei contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. "Sería bueno que en algún momento se normalice la relación con Brasil porque es el principal socio de la Argentina y es importante que el diálogo y el intercambio sean más fluidos", concluyó.