El cierre de la planta productiva de la empresa Arluchi, ubicada en el Parque Industrial de Chivilcoy, generó fuertes cuestionamientos por parte del intendente local, Guillermo Britos, quien apuntó contra el impacto de la apertura de importaciones en la industria nacional. "No hay ningún plan económico exitoso si no se contempla a las Pymes, a la producción y al trabajo local", advirtió el jefe comunal, quien en 2023 mantuvo una estrecha cercanía política con el presidente Javier Milei e incluso estuvo cerca de encabezar la fórmula de La Libertad Avanza para la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

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La firma Arluchi, que opera bajo la marca IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz, dejará de fabricar en el país el próximo 30 de noviembre, tras 15 años de actividad en Chivilcoy. De acuerdo con los datos del sector, la empresa concentrará su producción en una nueva planta inaugurada en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, mientras que en la localidad bonaerense mantendrá únicamente una estructura reducida dedicada a la comercialización de productos importados.

Britos puso el foco en la situación de los empleados desvinculados y vinculó el cierre directamente con las condiciones de competencia externa: "Quince familias chivilcoyanas que quedan a la deriva por la imposibilidad de competir con los productos importados", sostuvo. De esta manera, se suma a las más de 10.000 que cerraron sus puertas este año que sucumbieron ante la caída de la producción, la pérdida de puestos de trabajo y el avance indiscriminado de las importaciones.

El retroceso de la compañía refleja las dificultades de la industria local frente al ingreso de mercadería extranjera y la caída de la demanda: de contar con más de 80 operarios en 2023, la planta llegó a su cierre con menos de un tercio de esa plantilla. El caso se suma al complejo panorama que enfrentan miles de pequeñas y medianas empresas en el país y que motivó recientemente una movilización de cámaras empresarias y del gremio del calzado hacia el Ministerio de Economía para entregar un petitorio al ministro Luis Caputo.

De la sintonía con Milei a los reclamos por el empleo local

El intendente señaló que el municipio ya inició gestiones para intentar reubicar tanto a los trabajadores de Arluchi como a otros operarios afectados por cierres previos en el distrito, como el de la firma Abu Continentar: "Saben que cuentan con nosotros y esta semana tendremos visitas de empresarios para intentar entregar la propiedad municipal a una empresa seria que permita que estos y los demás trabajadores que quedaron excluidos de Abu Continentar encuentren un trabajo digno. Estamos gestionando y cuentan con nosotros", señaló.

Las críticas de Britos adquieren relevancia debido a su pasado reciente junto al oficialismo nacional. Durante la campaña electoral de 2023, el intendente de Chivilcoy recibió elogios públicos de Javier Milei y fue tentado para competir como candidato a gobernador bonaerense por ese espacio.

En aquel momento, había manifestado su respaldo y cercanía con el entonces candidato presidencial: "Quiero destacar en primer término que me honra el ofrecimiento que me ha hecho Javier Milei, quien tiene muchas posibilidades de llegar a ser presidente de la Nación, de que yo sea su candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires". Hoy, frente al cierre de fábricas y la pérdida de puestos de trabajo en su propio distrito, el dirigente toma distancia de los resultados del rumbo económico nacional y reclama medidas de resguardo para el entramado productivo local.

La crisis de la industria del calzado

Más de 200 unidades productivas cerraron desde fines de 2023, según datos de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y UTICRA, lo que representa una reducción del 28% en la cantidad de establecimientos del sector. Las entidades también informaron que hubo una caída neta del 43% de los puestos registros durante este período. Por su parte, el presidente de la CIC, Horacio Moschetto, estimó que la actividad perdió alrededor de 10 mil puestos de trabajo.

Entre enero y agosto de este año, la fabricación nacional de calzado cayó un 24,8% interanual, mientras que agostó alcanzó una disminución del 30,8%. Según las proyecciones empresariales, el sector finalizará el 2026 con una producción de 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados durante 2025, lo que equivale a una reducción del 25%.