La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, donde lo acusa de "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones" conforme al artículo 53 de la Constitución Nacional. La iniciativa busca someter al funcionario al control parlamentario ante lo que la legisladora calificó como el deterioro de las condiciones económicas del país.

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“Ante el evidente fracaso del modelo financiero y las desastrosas consecuencias al pueblo argentino, presenté pedido de juicio político por mal desempeño de funciones a @LuisCaputoAR”, argumentó Pagano en sus redes sociales. En el mismo mensaje, la parlamentaria agregó: “Hay que frenar su timba con la $ del pueblo. PD: devolvé el oro, rufián!”.

El proyecto de resolución, fundamentado en datos del Boletín Oficial, estadísticas oficiales y resoluciones del Congreso, promueve el juzgamiento de Caputo por su gestión al frente del Palacio de Hacienda. La acusación se sostiene sobre seis cargos principales que atribuyen al ministro resultados medibles e incumplimientos de deberes legales y constitucionales.

Entre los puntos centrales se incluye la pérdida de 32.429 empresas empleadoras registradas entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la recesión económica y el fracaso de la programación macroeconómica.

A esto se suman el desentendimiento sobre el destino del oro de las reservas nacionales, el desconocimiento de las facultades de control del Congreso tras ausentarse en dos interpelaciones votadas por la Cámara, el endeudamiento externo con prórroga de jurisdicción y acuerdos financieros reservados, y la inmovilización de fondos viales con asignación específica en instrumentos financieros.

El documento sostiene que la acusación no apunta contra una postura económica o ideológica, sino contra acciones concretas y posibles incumplimientos de las obligaciones del funcionario. Los cuestionamientos se agrupan en cuatro puntos: no cumplir deberes constitucionales, actuar con grave negligencia, faltar a la verdad ante la ciudadanía y tener conductas incompatibles con la dignidad del cargo.

Ahora, la Comisión de Juicio Político de Diputados debe analizar la presentación y emitir un dictamen. Para que la acusación avance, la Cámara de Diputados debe aprobarla con el voto de dos tercios de los presentes. Si eso ocurre, el caso pasará al Senado, que actuará como tribunal en un juicio público y decidirá si corresponde destituir e inhabilitar al funcionario.

Marco constitucional y antecedentes parlamentarios de la medida

El proyecto señala que el juicio político es el mecanismo previsto por la Constitución para exigirle responsabilidades a un ministro ante el Congreso. En la historia argentina, este procedimiento terminó con la destitución de jueces, incluidos integrantes de la Corte Suprema, pero nunca de un presidente ni de un ministro.

Para los autores del proyecto, eso no impide que el Congreso ejerza este control: a lo largo de los años se presentaron pedidos de juicio político contra distintos funcionarios.

En el caso de Caputo, este pedido representa su segundo antecedente parlamentario de este tipo, habiendo sido objeto del expediente 1137-D-2018 el 19 de marzo de 2018 cuando se desempeñaba como ministro de Finanzas, mientras que la actual presentación se enfoca de forma exclusiva en su gestión al frente del Ministerio de Economía.