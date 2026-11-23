Una nueva empresa de la industria del calzado se suma a las más de 10.000 que cerraron sus puertas este año en medio de la caída de la producción, la pérdida de puestos de trabajo y el avance de las importaciones. La fábrica instalada en la provincia de Buenos Aires desde hace 15 años trasladará su producción a Brasil.

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Se trata de Arluchi, ubicada en el Parque Industrial de Chivilcoy, que dejará de fabricar el próximo 30 de noviembre, mientras que reducirá su presencia local a una estructura dedicada a la comercialización de productos importados. La firma es fabricante de suelas para calzado y opera bajo la marca IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz.

Arluchi legó a tener alrededor de 80 trabajadores en 2023, pero el cierre de la actividad industrial en nuestro país dejará apenas tres empleados destinados a las tareas comerciales, según difundió la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

¿Por qué cierra Arluchi?

La decisión de la firma se conoció en medio de una escenario de contracción de la actividad. De acuerdo a datos brindados por UTICRA, la fábrica pasó de tener 200 clientes a solo 15, lo que equivale a una reducción que supera el 90%. Esta situación refleja la pérdida de la demanda que atravesó durante los últimos años y que se profundizó desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

Los trabajadores afectados aún permanecen vinculados con la plata. La dotación se redujo de manera progresiva, pasando de 80 empleados en 2023 a los 25 actuales, antes del anuncio de cese de producción en la Argentina. Alrededor de 20 podrían perder su puesto, mientras que el gremio negocia las condiciones de las indemnizaciones.

La importación desde Brasil

La operación de Arluchi inició en 2011 en Chivilcoy. Desde entonces se abocó a la fabricación de componentes para la industria del calzado y con el abastecimiento de otras empresas del sector, por lo que la reducción de la demanda también afectó sus niveles de producción.

La compañía pertenece al Grupo Ruiz, que cuenta con operaciones industriales en Brasil. En mayo del 2025 había anunciado una nueva planta en Campo Bom, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Tras el cierre de la fábrica bonaerense, concentrará su producción en el país vecino, desde donde seguirá abasteciendo al mercado argentino a través de la importación.

La crisis de la industria del calzado

Más de 200 unidades productivas cerraron desde fines de 2023, según datos de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y UTICRA, lo que representa una reducción del 28% en la cantidad de establecimientos del sector.

Las entidades también informaron que hubo una caída neta del 43% de los puestos registros durante este período. Por su parte, el presidente de la CIC, Horacio Moschetto, estimó que la actividad perdió alrededor de 10.000 puestos de trabajo.

Entre enero y agosto de este año, la fabricación nacional de calzado cayó un 24,8% interanual, mientras que agostó alcanzó una disminución del 30,8%. Según las proyecciones empresariales, el sector finalizará el 2026 con una producción de 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados durante 2025, lo que equivale a una reducción del 25%.