Inteligencia artificial: el gobierno bonaerense presentó su plan de acción

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, detalló este lunes en conferencia de prensa el trabajo que el Estado provincial lleva adelante respecto del uso de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica de avanzada. El dirigente explicó que la provincia de Buenos Aires “implementa una agenda digital como marco integral de transformación tecnológica del Estado”, basada en la protección de infraestructura crítica y soberanía tecnológica, conectividad y disminución de la brecha digital, proyectos integrales de estrategia digital, gestión eficiente de recursos, soluciones digitales centradas en la ciudadanía y nuevas tecnologías y gobernanza de datos.

{{{htmlAmp}}}

El gobierno posee un marco normativo a través de 2 resoluciones 4/2024 -directrices de uso de IA generativa-, 9/2025 -reglas de desarrollo y uso responsable; gestión de riesgos y mitigación de sesgos algorítmicos- y los decretos 742/2026 -marco provincial para el desarrollo, uso y gobernanza de la IA-, y el 961/2026, complementario al anterior. Los escritos se realizaron a partir del relevamiento de 13 marcos normativos internacionales y articulación internacional.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Otro aspecto relevante comunicado por Bianco fue el de la generación de infraestructura propia para el desarrollo de dicha tecnología. Actualmente, la provincia posee un Data Center en La Plata. Se trata de un edificio de 310 m² operativos y capacidad para 42 racks, con más de 2.000 servidores virtuales en operación. El mismo implicó una inversión de USD 9 millones y se trata del Primer Data Center de Argentina con triple certificación internacional en diseño, construcción y operación).

La IA en herramientas cotidianas

Dentro del Estado provincial funciona el asistente para GDEBA, es decir el chatbot que responde consultas sobre el uso de la plataforma a partir de sus manuales oficiales. Además, genera y procesa documentos administrativos, reduce tiempos de trabajo y mejora la eficiencia.

También realiza el análisis inteligente de llamadas de la Línea 148 que transcribe y clasifica con IA. Otra herramienta es el asistente “Mesa de Ayuda” que responde consultas de soporte técnico; en proceso de habilitación de acceso masivo. El RIA (Registro de Inteligencia Artificial) implementa el registro obligatorio del Decreto n° 742/2026; en donde cada organismo carga su sistema y recibe un informe de riesgo no vinculante.

En el Banco Provincia trabajan con PIA, agente financiero en el home banking que ejecuta operaciones completas en lenguaje natural como compra/venta de moneda extranjera, plazos fijos, transferencias, FCI, Caja de Ahorro UVA, con controles de token, DDJJ y registro para auditoría. En materia económica también poseen Pulso PBA, un indicador económico con IA que mide la actividad económica bonaerense sobre más de 1.200 variables diarias. El mismo fue desarrollado junto al Instituto de Ciencias de la Computación (UBA), con apoyo del ministerio de Economía bonaerense y el CFI.

En el Ministerio de Salud provincial trabajan en el proyecto Retinar de teleoftalmología, que se encarga de realizar una detección temprana de enfermedades visuales asintomáticas (retinopatía diabética) mediante análisis automatizado de retinografías. El mismo fue desarrollado con UNICEN (PLADEMA, Yatiris), CONICET y el Hospital El Cruce. ∙

Además cuentan con un soporte para detección de problemas renales que prevé integrar algoritmos de apoyo a la decisión clínica en la HSI para identificar tempranamente la enfermedad renal crónica o aguda. También se generó una robotización de farmacias hospitalarias. La misma busca una automatización de la identificación de blister en el inventario de medicamentos, prevista para 4 hospitales de la Provincia.