El gobierno bonaerense pionero en la regulación del uso de la Inteligencia Artificial: supervisión humana y neutralidad tecnológica

Desde hace 9 meses funciona en la provincia de Buenos Aires un marco normativo integral para el desarrollo, implementación y uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) dentro de la administración pública. A través de la resolución 9/2025, la Subsecretaría de Gobierno Digital dependiente del ministerio de Gobierno estableció una serie de principios rectores que deben guiar el uso de la IA en el sector público.

{{{htmlAmp}}}

Entre ellos, propone una serie de principios para el uso de la IA como el respeto de los derechos fundamentales de los humanos, la dignidad, la privacidad, la transparencia, la ética, la responsabilidad y la equidad. En esa línea establece que debe haber “neutralidad tecnológica”, y “razonabilidad tecnológica”, es decir, utilizarse únicamente cuando implique una mejora sustancial en los costos, eficiencia y eficacia.

También propone que la IA tenga como punto de partida a las personas, ello implica que la responsabilidad final y la supervisión y control siempre estarán en cabeza de los seres humanos. Por ello, obligatoriamente “se deben implementar mecanismos y salvaguardas para afrontar los riesgos surgidos de usos fuera del propósito previsto, intencionales o no, de una manera apta a su encuadre y respetando el ordenamiento jurídico vigente”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La resolución plantea que “los operadores o proveedores de los sistemas de inteligencia artificial deben tener en cuenta que existen personas en situación de riesgo por la brecha digital, y que son susceptibles de sufrir perjuicios cuando se relacionan con los entornos tecnológicos”. Por ello, desde el Estado deben fomentar “el desarrollo de un ecosistema inclusivo y dinámico, ponderando las situaciones particulares en la que pueden encontrarse diferentes realidades dentro de un grupo social determinado, garantizando así que los beneficios de la IA lleguen a toda la ciudadanía”.

Finalmente se propone el respeto al ambiente, la privacidad y protección de datos, la autodeterminación informativa que significa que cada persona pueda administrar sus datos y controlarlos; y que haya una trazabilidad y/o auditabilidad. Eso implica que el uso de la IA tenga procedimientos y registros idóneos de todas sus etapas, para poder reconocer y permitir que el algoritmo utilizado sea rastreable e identificable, permitiendo que sea sometida a la evaluación de datos y procesos de diseño, posibilitando verificar su funcionamiento.

Evaluación de riesgos

El marco normativo incorpora un enfoque de evaluación de riesgos que exige que todos los sistemas de IA utilizados o desarrollados por organismos públicos realicen una evaluación preliminar de riesgos. Para eso, introduce cuatro clasificaciones de la IA basadas en el nivel de afectación que tiene el sistema sobre la seguridad y los derechos fundamentales: riesgo inaceptable; alto riesgo; riesgo limitado; y riesgo nulo o mínimo.

En particular, la clasificación implica la prohibición de utilizar sistemas de riesgo inaceptable, mientras que las tecnologías categorizadas como de alto riesgo deben someterse obligatoriamente a una evaluación de impacto algorítmico y aplicar medidas específicas de mitigación durante todo su ciclo de vida.

Finalmente, se crea el Registro Provincial de Sistemas de Inteligencia Artificial, en el que los organismos de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires deberán inscribir todo sistema de IA que desarrollen y/o utilicen.