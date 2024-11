La inflación que duele: el editorial de Roberto Navarro 

El periodista y conductor Roberto Navarro hizo una análisis sobre la inflación en la Argentina y aseguró que se ha convertido en parte de la cultura y ha definido el panorama electoral todas las veces. Apuntó que los datos de la inflación del Gobierno de Javier Milei son un número precario pero no deja de ser un acierto político de esta gestión.

“La inflación en la Argentina es parte de nuestra vida cotidiana, de la cultura y ha definido el panorama electoral todas las veces. El tema de los precios define todo, no se puede pensar en otras cosas si no se puede comprar lo básico”, planteó Roberto Navarro en su editorial en El Destape 1070.

En este sentido, analizó que si bien ese número baja la gente no lo percibe. “Hay explicaciones sobre por qué el índice baja y que vos no lo percibis: el indec hace una encuesta sobre en qué gastamos los argentinos y cuánto gastamos en eso. La última vez que se hizo esa encuesta fue en 2004 y ahora cambió la forma de consumo porque vos en 2004 gastabas poco dinero en pagar luz y gas ahora cuando cobra gasta en eso y no te quedó nada”, disparó y afirmó entonces que “el índice hoy no lo representa porque ahora gasta más en servicios públicos y vivienda y no gasta en lo otro”.

En este sentido, remarcó que “si estás percibiendo que tú inflación es distinta al Indec tenés razón” porque “cada uno tiene su índice” ya que ‘hoy también es muy heterogénea la forma de conseguir ingresos con trabajos precarios entonces el ‘no me alcanza se nota mucho’”.

“El otro tema es cómo se llegó acá: si tenés recesión, no compras, los chicos ya no consumen carne ni leche, se vende tanto menos. Otra cosa es el cambio de primera y segunda marca y en índice está basado en marcas de primera pero ahora la gente consume de segunda”, agregó.

Por último, Navarro enfatizó que “es precario este número de inflación, pero se trata de un acierto político. “Tengo que decir que han acertado en el diagnóstico político de bajar la inflación. En el peronismo en 2021 entendieron que era la desigualdad pero estaba la inflación endémica y el peronismo convive cómodamente con la inflación parece. Pero este hombre (por Javier Milei) se dio cuenta que no es así y por eso le soportan las otras cosas porque la inflación es traumática. Entonces bajarla es acierto político y no cabe dudas”, cerró.