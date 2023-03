El pase de Navarro y Caballero en El Destape sin Fin: inflación y un posible de desdoblamiento

Roberto Navarro y Roberto Caballero, junto con la mesa de periodistas de El Destape Sin Fin analizaron la situación económica del país en el marco de la sequía que afecta los ingresos de dólares al país.

En el pase entre Caballero de Día y Navarro 2023 en El Destape Radio, Roberto Caballero y Roberto Navarro analizaron junto a la mesa de periodistas la situación económica del país en medio de la sequía que afecta el ingreso de divisas al país. Adelantaron que el equipo económico de Sergio Massa estuvo trabajando durante el fin de semana en posibles políticas económicas y aclararon que no está confirmado un posible desdoblamiento cambiario.

Los periodistas plantearon que la economía de la Argentina está indexada y que como bola de nieve no se para de a poco sino en un día. "Cuando la inflación se desata ya está", afirmaron. Roberto Navarro indicó que el problema es que el país depende del sector agrícola y cuando tenes una sequía y un problema climático hay caída de la producción y aumento de la inflación.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este marco, detallaron que por la sequía en marzo caerá un 75 por ciento las liquidaciones de divisas por la cosecha respecto al mismo mes de 2022. Aseguraron que se subestimó el impacto de la sequía en la economía nacional. Además, aseveraron que las declaraciones de la oposición ayudan al aumento de la inflación en el país.

En este sentido, hicieron referencia a un informe de Jorge Lanata que asegura que el Ministerio de Economía avanza en un plan de desdoblamiento cambiario para los sectores productivos. Navarro aclaró que el equipo económico no ha confirmado la medida. Los periodistas plantearon que este tipo de medidas no tiene sentido y dieron el ejemplo de "darle un dólar especial a las automotrices, no va a generar que exporten más".