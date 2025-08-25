El presidente de Chile le agradeció a Kicillof la asistencia a los heridos

El miércoles pasado, el partido entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana se suspendió por violentos incidentes antes de que comenzara el segundo tiempo. Más de 100 hinchas chilenos fueron demorados y hubo 19 heridos de los cuales dos estaba en grave estado. El hecho se nacionalizó rápidamente lo que generó que un comitiva del gobierno chileno viajara a la Argentina para conocer de primera mano lo sucedido. El jueves por la mañana los funcionarios de la República de Chile se reunieron con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y luego con el gobernador Axel Kicillof. Este lunes en la conferencia de prensa de Casa de Gobierno, el ministro Carlos Bianco contó que además de dicha reunión, Axel Kicillof habló por teléfono con el presidente de Chile, Gabriel Boric.

“El Presidente agradeció el servicio de salud pública que se le ha ofrecido a los heridos”, dijo y agregó que los funcionarios del país hermano “se mostraron muy sorprendidos por la calidad y la complejidad con la cual se los atendió - en el hospital Fiorito -, que no se encuentra en todos los países del mundo y mucho menos en América Latina, y mucho menos de manera gratuita; cosa que a nosotros nos pone tremendamente orgullosos”.

Los detalles de la reunión en casa de Gobierno

El jueves por la tarde, el gobernador bonaerense se reunió con una delegación de autoridades del gobierno chileno encabezada por el ministro del Interior Álvaro Elizalde y el embajador José Antonio Viera Gallo. En ese marco, se repasó el estado de situación tanto de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos, como de quienes fueron detenidos producto de los incidentes ocurridos durante el partido de la Copa Sudamericana entre el Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América.

Se conformó un grupo de seguimiento para agilizar el intercambio de información en torno a la evolución en el estado de salud de las personas que continúan internadas y fueron atendidas por el sistema público de salud de la Provincia de Buenos Aires; así como también de la situación procesal de quienes permanecen detenidos. La investigación sobre los hechos ocurridos seguirá su curso en sede judicial.

Ambos gobiernos condenan cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y se comprometen a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad. Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso; y de Salud, Nicolás Kreplak; y los funcionarios del Ministerio de Seguridad Darío Ruiz y Néstor Nazabal.